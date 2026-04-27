張日強 - 群盤齊儲力 下月蓄勢待發 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛轉趨平穩，新盤及貨尾等都各有不俗表現，剛過去的周六日，焦點新盤連番推出亦維持有勢的銷情，反映新盤低開引領了大批客源湧出來，並且連番對新盤有相當的支持力，發展商見市況仍處於好轉之勢，紛紛為旗下新盤軟銷及推廣，並部署於周內正式開價，一眾新盤已蓄勢待發，預期下月將全面出擊力吸各路客源。

新盤報捷 大手客捲土重來

樓市氣氛漸趨穩定，首季樓市成交及造價均有不俗表現，受惠去年銀行連番減息的效應，新盤及二手樓的成交量都有所升溫，從差餉物業估價署最新統計數字顯示，去年私樓成交量錄6.28萬伙，按年升18%，樓價則上升2.5%，加上預測今明兩年落成量將會持續下跌，料對樓價有支持作用，發展商見市況持續升溫，隨即加快推盤步伐，就以剛過去的周六日銷情了解，兩盤同日開售均取得報捷的實況，其中紅磡新盤首批218伙及大圍新盤次輪的75伙均賣個滿堂紅，連同其他貨尾盤於單日已沽逾300伙，銷售成績相當理想，大手投資客更再度捲土重來，連環大手掃貨，反映整體市況仍極具動力。



今明兩年預測落成量持續下跌



受惠市況持續好轉，發展商亦加快推盤步伐，當中以荃灣及紅磡新盤最為積極，除荃灣新盤上載樓書外（紅磡新盤亦計劃於周內上樓書），2盤將部署於極短期內開價。另外，啟德新盤同樣亦是主力戰場，並密密限量推出招標測試市場，預期下月新盤將掀起新一輪搶客戰。



事實上，差估署最新公布數字顯示，今明兩年私樓落成量將持續下跌，分別按年回落8%及9.5%，及至2027年將跌至約1.53萬伙，為近4年低位，料對樓價有支持作用，並將帶動整體樓市氣氛向好，新盤貨尾及二手樓都有不俗銷情，雖然中東戰火持續，惟暫未受較大的影響，發展商推售的新盤仍受市場垂青，雖然新盤連番銷情取得報捷，惟發展商仍採取審慎推盤策略，本周將陸續有新盤開價，料採取貼市甚至低價開盤，預期下月將掀起新一輪推盤動力。



張日強