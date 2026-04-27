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朱紅 - 比亞迪6連跌 留意「21676」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
1小時前
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產經 專欄
內容

　　據報道指內地近期車企車貸年期收緊，多間車企七年方案只延續至本月，據指銀行及融資租賃公司亦要求停貸。汽車股份普遍下跌，比亞迪（1211）股價連跌6日，在100元關口附近徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　AI板塊股份個別發展，智譜（2513）上周表現反覆，在1000元關口附近好淡爭持。如看好智譜，可留意智譜認購證「28389」，行使價1688元，實際槓桿2倍，今年10月到期；或可留意智譜認購證「28387」，行使價1999元，實際槓桿2倍，今年10月到期。

　　據報騰訊（700）正式面向汽車行業發布出行全場景智能體開放平台，涵蓋基礎能力、平台能力及應用生態三層架構，推出隨行點單及隨行嚮導等七大核心場景智能體。騰訊股價持續偏軟，連跌4日在490元附近徘徊。投資者如看好騰訊，可留意騰訊認購證「28316」，行使價650.5元，實際槓桿8倍，今年10月到期；相反，如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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