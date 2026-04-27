朱紅 - 比亞迪6連跌 留意「21676」 | 窩輪熱炒特區

據報道指內地近期車企車貸年期收緊，多間車企七年方案只延續至本月，據指銀行及融資租賃公司亦要求停貸。汽車股份普遍下跌，比亞迪（1211）股價連跌6日，在100元關口附近徘徊。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



AI板塊股份個別發展，智譜（2513）上周表現反覆，在1000元關口附近好淡爭持。如看好智譜，可留意智譜認購證「28389」，行使價1688元，實際槓桿2倍，今年10月到期；或可留意智譜認購證「28387」，行使價1999元，實際槓桿2倍，今年10月到期。



據報騰訊（700）正式面向汽車行業發布出行全場景智能體開放平台，涵蓋基礎能力、平台能力及應用生態三層架構，推出隨行點單及隨行嚮導等七大核心場景智能體。騰訊股價持續偏軟，連跌4日在490元附近徘徊。投資者如看好騰訊，可留意騰訊認購證「28316」，行使價650.5元，實際槓桿8倍，今年10月到期；相反，如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



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朱紅