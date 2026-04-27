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大行晨報 - 美元走勢反覆 迎來央行超級周｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美元上周五出現回跌，美國司法部結束對美國聯儲局主席鮑威爾涉及美聯儲辦公大樓翻新工程的刑事調查，這直接為特朗普提名的美聯儲主席人選沃什的確認掃除了重大障礙，市場將這消息解讀為略帶鴿派傾向。現任美聯儲主席鮑威爾的任期將於5月15日到期。目前聯邦基金期貨交易員預計年底前降息的概率從23%躍升至約38%。

　　本周將會迎來央行超級周，日本央行、加拿大央行、美聯儲、英倫銀行及歐洲央行也將會公布議息決議，預計他們均會在這次會議維持利率不變，但會後聲明及相關的利率前景線索料將受到密切關注；歐洲央行和英倫銀行因能源衝擊導致的通脹而存在加息壓力，日本央行也在權衡退出負利率的時機。政策分化可能使美元在今年降息預期下走弱。

　　數據方面，美國周一將公布4月消費者信心指數，周三將公布3月耐用品定單，周四公布美國第一季GDP數據及3月PCE報告，周五將迎來美國4月製造業PMI。

　　日本央行將於本周二結束為期兩天的政策會議，市場普遍預期將維持利率不變，但釋放緊縮訊號的可能性很高。目前市場已消化6月約18個基點的緊縮預期。倘若中東衝突持續，能源、化肥和運費上漲將推高日本食品成本，這或將逼使央行提前行動。

　　技術走勢而言，美元兌日圓在近月維持於高位區間上落，下方大致在157.50獲支撐，上方則受制於160水準附近。預料美元兌日圓仍傾向延續區間爭持。較近支持先看158.60及158.20水平。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意160及160.60，之後將看至161.50及162.80水準。

　　美元兌瑞郎3月底在1.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至本月見較明顯回落，同時亦帶動RSI及隨機指數掉頭回落，示意美元呈回調壓力。隨着短期上升趨向線及25天平均線亦剛在上周初跌破，這將更為明確美元的回跌走勢，之後看至0.78及0.7740，下一級看至0.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。阻力位繼續留意0.8000/0.8050，較大阻力參考0.8090及0.8130，下一級料為0.82水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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