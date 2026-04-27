Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉偉利 - 沃什歸來——當聯儲局從保姆變成拳擊手 | 巨B講投資

巨B講投資
巨B講投資
劉偉利
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　今年5月，美國聯儲局將迎來一場深刻的權力更迭。特朗普正式提名凱文．沃什（Kevin Warsh）接替鮑威爾出任新主席。沃什這個名字，對許多投資者來說或許稍感陌生，但他的履歷卻極為耀眼——35歲便成為聯儲局史上最年輕的理事，在2008年金融海嘯期間穿梭於華爾街與華盛頓之間，擔任聯儲局與銀行的關鍵聯繫人，親眼見證了雷曼倒下、AIG被拯救的每一個驚心動魄的夜晚。

　　離開聯儲局後，沃什加入傳奇投資者Stanley Druckenmiller的Duquesne Family Office，同時活躍於史丹福大學胡佛研究所，成為特朗普團隊的重要經濟顧問。他的岳父是雅詩蘭黛化帝國的繼承人，也是特朗普的長期密友，這層關係將他牢牢綁定在權力核心之中。

　　沃什的政策立場充滿吊詭。他早年是一名堅定的通脹鷹派，在金融海嘯後經濟急需寬鬆之際，他卻大聲疾呼要提高利率、警惕通脹；然而到了今天，通脹仍在2%目標之上，他卻轉而倡導降息。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼給了他一個辛辣的標籤——「寵物狗」，意指他擅長運用冠冕堂皇的術語，實則見政治風向行事。沃什在聽證會上一方面承諾貨幣政策的嚴格獨立性，一再強調「絕不會成為總統的傀儡」，另一方面卻拒絕回答自己與特朗普之間有任何具體分歧。

　　沃什的核心政策主張極簡而激進：一邊降息，另一邊縮減資產負債表。他認為量化寬鬆已經嚴重扭曲了市場，使華爾街的資產持有者受益，卻未能讓普通百姓受惠，因此應該從這條死胡同中退回。問題在於，降息是寬鬆的，縮表則是緊縮的，兩者同時推行存在內生的邏輯衝突。沃什的算盤是：短期內降低名義利率以減輕消費者與企業負擔，同時透過逐步停止QE、壓縮資產負債表來控制長期通脹，再利用放鬆銀行監管來釋放信貸流動性。這個被稱為「縮表與降息」雙線並行的組合，在理論上充滿想像力，但在現實操作中難度極高。若市場出現2008年級別的流動性危機，我們不能指望央行會像過去那樣迅速出手救市。

　　對於普通投資者而言，未來的市場氛圍將變得更加崎嶇不平。當聯儲局從「保姆」轉身成為「拳擊手」，每一次政策出拳都可能引發更劇烈的市場波動。投資者需要學會在不確定性中尋找那些能夠穿越周期的結構性力量——例如AI長期趨勢對勞動生產率的提升、能源基礎設施與半導體在地緣重組中的戰略價值。這些底層驅動力往往比短期的利率變動更具可持續性。此外，由於沃什的政策存在「降息推高風險資產價格」與「縮表抽走流動性」的雙重對沖效應，這意味着過度追捧高估值科技股將承擔更大風險，而增加對高品質防禦資產的配置則更為穩健。同時應減少對純粹依靠流動性驅動的投機資產的依賴，並用好實物資產如黃金的傳統避險功能。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利
 

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
8小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
8小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
5小時前
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-25 15:37 HKT
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
7小時前
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
13小時前
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
18小時前
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
港人熱議屯門區最方便巴士站 點名讚這個站「幾乎咩路線都有曬！」 網民：你當屯門轉車站係咩？
生活百科
16小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
更多文章
劉偉利 - 是鹵莽還是精心計劃？ | 巨B講投資
　　面對伊朗以霍爾木茲海峽進行政治勒索與拖延戰術，特朗普政府採取近乎「極限封鎖」的反制手法：美軍全面限制海峽通行，連伊朗運油船也一併禁行，目的在於切斷其對中國與印度能源輸出。據稱，衛星影像顯示，逾50艘百萬桶級超大型油輪改道非洲繞經好望角，改往美國墨西哥灣裝載原油；同時，日、韓等亞洲國家轉而採購美國石油，美國原油出口日增量亦逼近高峰。若以此推估，伊朗的能源籌碼被明顯削弱，美國則在能源危機中更容易掌
2026-04-20 02:00 HKT
巨B講投資