劉偉利 - 沃什歸來——當聯儲局從保姆變成拳擊手 | 巨B講投資

今年5月，美國聯儲局將迎來一場深刻的權力更迭。特朗普正式提名凱文．沃什（Kevin Warsh）接替鮑威爾出任新主席。沃什這個名字，對許多投資者來說或許稍感陌生，但他的履歷卻極為耀眼——35歲便成為聯儲局史上最年輕的理事，在2008年金融海嘯期間穿梭於華爾街與華盛頓之間，擔任聯儲局與銀行的關鍵聯繫人，親眼見證了雷曼倒下、AIG被拯救的每一個驚心動魄的夜晚。



離開聯儲局後，沃什加入傳奇投資者Stanley Druckenmiller的Duquesne Family Office，同時活躍於史丹福大學胡佛研究所，成為特朗普團隊的重要經濟顧問。他的岳父是雅詩蘭黛化帝國的繼承人，也是特朗普的長期密友，這層關係將他牢牢綁定在權力核心之中。



沃什的政策立場充滿吊詭。他早年是一名堅定的通脹鷹派，在金融海嘯後經濟急需寬鬆之際，他卻大聲疾呼要提高利率、警惕通脹；然而到了今天，通脹仍在2%目標之上，他卻轉而倡導降息。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼給了他一個辛辣的標籤——「寵物狗」，意指他擅長運用冠冕堂皇的術語，實則見政治風向行事。沃什在聽證會上一方面承諾貨幣政策的嚴格獨立性，一再強調「絕不會成為總統的傀儡」，另一方面卻拒絕回答自己與特朗普之間有任何具體分歧。



沃什的核心政策主張極簡而激進：一邊降息，另一邊縮減資產負債表。他認為量化寬鬆已經嚴重扭曲了市場，使華爾街的資產持有者受益，卻未能讓普通百姓受惠，因此應該從這條死胡同中退回。問題在於，降息是寬鬆的，縮表則是緊縮的，兩者同時推行存在內生的邏輯衝突。沃什的算盤是：短期內降低名義利率以減輕消費者與企業負擔，同時透過逐步停止QE、壓縮資產負債表來控制長期通脹，再利用放鬆銀行監管來釋放信貸流動性。這個被稱為「縮表與降息」雙線並行的組合，在理論上充滿想像力，但在現實操作中難度極高。若市場出現2008年級別的流動性危機，我們不能指望央行會像過去那樣迅速出手救市。



對於普通投資者而言，未來的市場氛圍將變得更加崎嶇不平。當聯儲局從「保姆」轉身成為「拳擊手」，每一次政策出拳都可能引發更劇烈的市場波動。投資者需要學會在不確定性中尋找那些能夠穿越周期的結構性力量——例如AI長期趨勢對勞動生產率的提升、能源基礎設施與半導體在地緣重組中的戰略價值。這些底層驅動力往往比短期的利率變動更具可持續性。此外，由於沃什的政策存在「降息推高風險資產價格」與「縮表抽走流動性」的雙重對沖效應，這意味着過度追捧高估值科技股將承擔更大風險，而增加對高品質防禦資產的配置則更為穩健。同時應減少對純粹依靠流動性驅動的投機資產的依賴，並用好實物資產如黃金的傳統避險功能。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

