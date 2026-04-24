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朱紅 - 騰訊3連跌 博「28316」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
5小時前
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產經 專欄
內容

　　據報內地AI初創企業DeepSeek正在尋求首輪外部融資，騰訊（700）與阿里巴巴（9988）有意展開洽談，據悉公司目前估值已上調至逾200億美元，並有可能再擴大。騰訊股價連跌3日，失守500元關口低見495.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「28316」，行使價650.5元，實際槓桿8倍，今年10月到期。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。

　　據報小米（1810）旗下AI產品Xiaomi MiMo-V2.5系列模型正式開啟公測，並同步優化TokenPlan定價。小米股價連日受壓，失守10天線曾低見30.84元。如看好小米，可留意小米認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　市場續觀望美伊新一輪和談安排，外圍股市表現反覆。恒指連日回吐，失守兩萬六關口曾低見25840點。如看好恒指，可留意恒指牛證「55956」，收回價25395點，實際槓桿42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「56831」，收回價25295點，實際槓桿35倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「57310」，收回價26550點，實際槓桿34倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「66206」，收回價26705點，實際槓桿28倍，28年4月到期。

　　據報市場對DeepSeek融資反應正面，規模亦可能隨之擴大，AI概念股份個別發展。智譜（2513）認股證產品本周全新上市，其好倉連日錄得資金流入。智譜股價表現造好，曾升至1078元再創新高。如看好智譜，可留意智譜認購證「28389」，行使價1688元，實際槓桿2倍，今年10月到期；或可留意智譜認購證「28387」，行使價1999元，實際槓桿2倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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