朱紅 - 騰訊3連跌 博「28316」 | 窩輪熱炒特區

據報內地AI初創企業DeepSeek正在尋求首輪外部融資，騰訊（700）與阿里巴巴（9988）有意展開洽談，據悉公司目前估值已上調至逾200億美元，並有可能再擴大。騰訊股價連跌3日，失守500元關口低見495.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「28316」，行使價650.5元，實際槓桿8倍，今年10月到期。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



據報小米（1810）旗下AI產品Xiaomi MiMo-V2.5系列模型正式開啟公測，並同步優化TokenPlan定價。小米股價連日受壓，失守10天線曾低見30.84元。如看好小米，可留意小米認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



市場續觀望美伊新一輪和談安排，外圍股市表現反覆。恒指連日回吐，失守兩萬六關口曾低見25840點。如看好恒指，可留意恒指牛證「55956」，收回價25395點，實際槓桿42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「56831」，收回價25295點，實際槓桿35倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「57310」，收回價26550點，實際槓桿34倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「66206」，收回價26705點，實際槓桿28倍，28年4月到期。



據報市場對DeepSeek融資反應正面，規模亦可能隨之擴大，AI概念股份個別發展。智譜（2513）認股證產品本周全新上市，其好倉連日錄得資金流入。智譜股價表現造好，曾升至1078元再創新高。如看好智譜，可留意智譜認購證「28389」，行使價1688元，實際槓桿2倍，今年10月到期；或可留意智譜認購證「28387」，行使價1999元，實際槓桿2倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅