大行晨報 - 澳元橫盤待變 觀望美伊局勢進展｜大行晨報

美伊衝突未見緩解，美元周三繼續走高，歐羅兌美元則告下跌，市場情緒受到抑制，投資者保持謹慎態度。儘管美國總統特朗普無限期延長停火協議，以給德黑蘭更多時間提出統一方案；然而，伊朗暫未表現出參與進一步談判的意願，導致外交進程陷入停滯。此前原定的高級別會談計劃也被逼取消，這使市場對短期內達成實質性突破的預期明顯降溫。此外，霍爾木茲海峽仍處於封鎖狀態，航運受阻持續推升油價，並進一步強化全球通脹壓力。由於衝突持續可能推高通脹，市場對美國聯儲局今年降息的預期較低，聯邦基金期貨顯示到2026年底前僅有一次降息的概率約為28%。此外，日前美聯儲主席提名人沃什表示未向特朗普承諾降息，強調將獨立行事。投資者將關注下周美聯儲、歐洲央行、日本央行、英倫銀行和加拿大央行亦將召開議息會議，預料均會維持利率不變。



歐羅兌美元走勢，從中線格局來看，由於匯價已攻破一道下降趨向線，並已突破雙底頸線位置1.1640，若繼續可持穩此區之上，可望歐羅以雙底形態上行。然而，在短線而言，當前1.18水準或正遇到較大障礙，圖表亦見RSI及隨機指數在高位區間橫盤多日後，至今稍呈回落，示意當前進一步上行動能或會有限。較近阻力將看至1.1820及1.1930，下一級料為1.20關口及1.2080。支持位回看1.1650及1.1580，下一級料為1.1520，重要支撐指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時3日守穩後則見逐步走穩，而剛在3月中旬亦正好暫為守住此區。



至於澳元兌美元走勢，從技術圖表所見，RSI及隨機指數已告下行，而過去幾天的走勢窄幅橫盤，尤其向上正明顯受制0.72關口，若短期仍無法出現突破，預料澳元兌美元即將迎來較大幅度的調整。支持位先會回看0.7120，下一級留意0.70關口，此前同時亦是25天平均線所在；較大支持預料為位於0.6910的100天平均線及0.6800水平。反之，若然澳元兌美元後市終可衝破0.72關口，則可望再而啟動月初以來的上升走勢。其後較大阻力預估在0.7280及0.7380，下個關鍵料為0.7460。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

