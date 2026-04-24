大行晨報 - 日央行料按兵不動｜大行晨報

美國聯儲局新任主席候選人沃什（KevinWarsh）本周出席參議院銀行委員會聽證會，他多次強調局方獨立性，並強調聯儲會決策方式應進行一系列改革，包括建立新的通脹應對框架，以及改進與公眾溝通的方式。現時市場仍在觀望美伊談判進展，以及聯儲局4月議息會議的結果。美匯指數暫於98至99水平上落。



環球市場下周將迎來超級議息周，日本央行、加拿大央行、美聯儲、英倫銀行及歐洲央行將先後舉行議息會議。日本央行3月議息會議時，以8票對1票將央行政策利率維持在0.75%不變，結果符合市場預期，議息聲明指出，由於中東地緣政治局勢緊張，原油價格飆升，中東局勢發展將為通脹帶來上行壓力。為了審視美伊戰事對經濟及通脹的影響，故今次會議維持利率不變。不過，日本今年「春鬥」的初步加薪結果顯示，國內薪資漲幅良好，市場原本預計日本央行最早將於4月議息會議加息，但央行行長植田和男上周在G20峰會發表言論稱，現時中東地緣政治局勢不確定性加劇，日本現階段不僅要面臨通脹上升的風險，亦要應對經濟可能出現的下滑，決定貨幣政策的走向難度較大。市場揣測下周日本央行較大可能維持利率不變。



雖然加息預期降溫，但日圓未有大幅下挫之跡象，執筆之時仍於159水平附近橫行，日本高度依賴原油進口，當中超過9成來自中東地區，早前日本釋放石油儲備，但市場擔心美伊戰事延續將影響日本石油供應和經濟運作，日圓走勢偏軟。彭博利率期貨顯示，日本央行6月加息0.25%的概率有接近7成，說明市場仍維持對日本央行中長期將貨幣政策正常化的預期，美元兌日圓短線料將於158至160位置窄幅上落。



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