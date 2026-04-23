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尹商基 - 駱駝牌85載藉禮品展拓授權及跨界商機 | 商貿先鋒

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尹商基
12小時前
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產經 專欄
內容

為配合國家「十五五」規劃，香港會繼續積極發展區域知識產權貿易中心的角色。特區政府的《財政預算案》亦宣布將完善稅務及制度配套，包括推動知識產權交易及融資，助力經濟發展。筆者與「唯一冷熱水壺廠有限公司」董事梁澄宙交流時，他指：「香港品牌與設計在國際享負盛名，加上本港法律制度完善，為知識產權提供強大保障，相信IP經濟有望帶領香港再創高峰。」

　　知識產權是推動創新和創意的重要動力，近年不少港商推出新IP，希望將品牌帶到國際舞台，其中扎根香港85年的「唯一冷熱水壺廠有限公司」，近年積極透過IP聯乘產品注入新元素，藉此提升銷量。梁澄宙指，去年適逢旗下經典品牌「駱駝牌」及李小龍誕辰85周年，公司推出Bruce Lee Club x Camel聯乘系列，向「敢闖、敢變」的香港精神致敬。梁澄宙謙稱公司是IP界的「初哥」，今年推出的「mini 20」系列請來本地插畫師Pen So及Jerry Cho設計14款保溫壺，並推出專屬盲盒，當中有兩個隱藏款，並在香港貿發局即將舉辦的香港禮品及贈品展亮相。他打趣道：「這個盲盒不是玩具，而是真正可以用的保溫壺。」筆者笑言，這個保溫壺的大小正好切合現今流行的「小廢包」，十分實用。

　　1940年在港創立的「唯一冷熱水壺廠」及旗下的「駱駝牌」，近年積極推動品牌年輕化，透過參展不僅提升知名度，更有助擴闊客源。梁澄宙指，公司已連續兩年參加香港貿發局的香港禮品及贈品展，去年成功接觸到來自東南亞、日本和台灣等地新客源，「去年全年促成的銷售額達到六位數字，成績令人鼓舞，今年再度參展，希望再下一城。」他補充，香港禮品及贈品展與香港國際授權展同期舉行，正好匯聚環球IP創作及禮品展商，發揮協同效應，推動跨行業和跨界別發展。

　　香港貿發局將於4月27至30日舉行七項涵蓋時尚產品及授權領域的盛事，包括在灣仔香港會議展覽中心舉行的香港禮品及贈品展、香港時尚家品及家紡展（Home InStyle）及香港時裝節（Fashion InStyle）；以及在亞洲國際博覽館舉行的香港國際印刷及包裝展和香港奢侈品包裝展；4月27至29日的香港國際授權展及亞洲授權業會議則將在會展舉行。

尹商基

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