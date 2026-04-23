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大行晨報 - 避險資金支撐美元｜大行晨報

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12小時前
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產經 專欄
內容

　　美國與伊朗之間持續的衝突以及圍繞霍爾木茲海峽封鎖的不確定性，壓制市場風險情緒，美元走穩，歐羅兌美元則續告回調。美國總統特朗普在周三清晨，將無限期延長與伊朗的停火協議，原先是定於周三到期，儘管兩國新一輪談判計劃已告破裂。與此同時，伊朗首席談判代表的一名助手指責特朗普延長臨時停火是「拖延時間的技倆」。鑑於特朗普的反覆威脅，伊朗軍方警告將對預定目標發動強力攻擊。

　　周三公布的美國數據顯示，3月份整體零售銷售按月增長1.7%，高於預期的1.4%，且較2月份0.7%的增幅加速，主要受伊朗緊張局勢升級推動汽油價格大幅上漲所致。剔除汽車的零售銷售增長1.9%，均高於預期。投資者將關注周四公布的歐羅區和德國採購經理人指數（PMI），美國亦會公布4月PMI數據。然而，市場關注的重大焦點仍然是美伊局勢發展。

　　新西蘭方面，周二公布數據顯示，新西蘭第一季度CPI按季上漲0.9%，按年維持在3.1%，連續兩個季度高於央行1至3%目標區間。數據僅可反映伊朗戰爭初步影響，但已推動市場對5月加息的預期概率從27%升至45%。數據公布後，紐元兌美元小幅上揚。技術圖表所見，匯價上周波動收窄，而上行空間亦明顯受制，0.5950附近難越雷池，來到周一更曾滑落至0.5850下方，隨後收窄跌幅至0.59水準上方。目前或要留意在多日未能上攻之下，有可能正醞釀回吐壓力，只是回跌的空間料僅為有限度的技術修正。以自4月6日低位0.5680至今的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在0.5870及0.5835，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.5805及0.5775。較重要支撐可參考0.57水準。阻力位回看0.5930及0.60，之後則會留意0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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