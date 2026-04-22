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陳永陸 - 宏橋具低成本優勢 估值吸引 | 陸叔講股

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陳永陸
2小時前
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產經 專欄
內容

中國宏橋（1378）收入按年增長4%至約1623億元（人民幣，下同），股東應佔淨利潤增長1.2%至約226億元，每股基本盈利2.3842元。毛利雖受氧化鋁價格影響略降1.6%至415.05億元，但鋁合金板塊毛利率大幅提升3.9個百分點至28.5%，顯示高附加值策略成效。鋁合金產品為核心，銷量582.4萬噸基本持平，平均售價升3.8%至約18,216元/噸（不含稅），收入增長3.6%至1060.96億元，貢獻收入65.3%。氧化鋁銷量大增22.7%至1339.7萬噸，收入升4%至388.34億元，成為增長引擎。鋁合金加工產品銷量71.6萬噸，收入亦有所增長。
　　財務結構優化，資產負債比率由48.2%降至42.2%，淨債務減21.7%至199.2億元，現金及等價物增14.3%至511.9億元，經營現金流強勁。一體化產業鏈（鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-深加工-再生鋁）持續發揮成本優勢，幾內亞西芒杜鐵礦項目開始貢獻收益。
長線受惠新能源賽道與綠色轉型

　　集團綠色轉型加速，雲南綠色低碳產業園、文山智鋁項目投產，NEUI600+超級電解槽運行，高精鋁合金扁錠項目落地。「風光儲」一體化光伏並網，AI智慧鋁大模型應用，強化低碳競爭力，符合國家雙碳目標。

　　展望2026年，全球鋁市供需仍趨緊平衡。中國電解鋁產能接近4500萬噸天花板，新建有限；海外受地緣及能源擾動。需求端由新能源車、光伏、風電、電網及儲能驅動，中國鋁消費穩增，全球電解鋁需求或增150至187萬噸。LME及SHFE鋁價高位運行，預計中國鋁均價可達22500至23500元/噸區間，部分機構看好衝擊23000元以上。電解鋁噸利潤擴張空間大。

　　宏橋低成本優勢突出，全產業鏈自給率高，綠色產能轉移及再生鋁擴張強化護城河。短期催化包括需求旺季及供應擾動，長期受益新能源賽道與綠色轉型。集團派末期股息每股1.65港元，相對於股息約7厘，估值仍然吸引，可持續關注。

資深獨立股評人
陳永陸

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2026-04-15 02:00 HKT
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