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大行晨報 - 圓匯持續區間上落｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　地緣因素繼續主導市場情緒，美伊為期兩周的臨時停火即將到期，關於美伊何時舉行第二輪談判、停火能否延期，成為外界關注焦點。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫發布消息稱，美國總統特朗普通過實施封鎖和違反停火協議，妄圖將談判桌變成伊朗的投降桌，或者為再次挑起戰爭尋找藉口。他強調，伊朗不接受在威脅陰影下的談判，並表示在過去兩周內，伊朗已經為在戰場上亮出新牌做好了準備。目前美方頻繁放出派團參加談判消息，伊朗方面卻表示拒絕談判，伊朗質疑美國缺乏談判誠意。伊朗一度宣布有條件暫時開放霍爾木茲海峽，但此舉並未換來美國解除對伊朗港口的封鎖。與此同時，多名官員私下透露，伊朗仍計劃派團前往巴基斯坦。美國總統特朗普表示，美國副總統萬斯於周一啟程，預計周二恢復談判。但其後特朗普也表示他不太可能延長與伊朗的兩周停火協議，這增加了談判者達成結束戰爭協議的緊逼性。

　　美元兌日圓近月維持於高位區間上落，下方大致在157.50獲支撐，上方則受制於160水準附近。預料美元兌日圓仍傾向延續區間爭持。較近支持先看158.60及158.20水平。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意159.50及160，之後將看至160.60及161.50水準。

　　數據方面，周三英國將公布3月份消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（CPI）等通脹數據，隨後周四將發布英國和美國的採購經理人指數（PMI）數據，周五則有英國零售銷售數據。

　　英鎊兌美元本月早段於1.3150上方穩呈喘穩，自上周起則告節節上升，鑑於圖表見RSI及隨機指數已稍呈回落，估計英鎊兌美元此輪漲勢或會受限，而上周已見波動明顯收窄，並續為受制於1.36水準下方。下方支持位預料在1.35及1.3380，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。阻力位則料為1.36及1.3720，其後阻力預估在1.38以至1.3870水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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2026-04-21 02:00 HKT
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