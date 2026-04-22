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大行晨報 - 美元短線料區間橫行｜大行晨報

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2小時前
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產經 專欄
內容

　　美國聯儲局召開4月議息會議前夕，再有官員就利率看法公開發聲。聯儲局理事沃勒表示，由於對伊朗戰事引發能源衝擊，他對短期內是否需要減息看法較為謹慎，警告美伊衝突可能對通脹產生持久影響。三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，利率現階段處於良好水平，市場揣測其言論或暗示支持聯儲局利率不變。美國聯儲局3月議息會議中，將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變。聯儲局3月公布的季度利率點陣圖顯示，委員們普遍預計今年將減息一次，幅度為0.25厘，但並未預測何時減息，明年亦預計將減息一次。

儲局議息料按兵不動

　　另外，沃什於周二以下任聯儲局主席候選人身分，出席美國參議院聽證會。投資者將密切關注沃什對未來利率走向的取態。根據提前發布的證詞，沃什強調他承諾在利率問題上保持嚴格獨立。除此之外，中東局勢發展不確定性仍然較大，特朗普上周曾表示和伊朗達成共識，但是周末伊朗宣布再度關閉霍爾木茲海峽，並淡化和談前景，之後特朗普亦否認將延長美伊停火的可能性，令美伊和談的發展再蒙上陰霾。

　　技術上來看，美匯指數暫時跌穿50天及250天線，執筆之時暫時於98水平徘徊。最新的彭博利率期貨顯示，交易員預計聯儲局於本月較大機會維持利率不變。我們認為，聯儲局下周議息會議之前，美匯指數走勢料將持續受美伊局勢發展所影響，如美伊局勢未有進一步惡化，美匯指數短線料將於97.5至98.5水平橫行，非美貨幣短時間內具反彈空間。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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