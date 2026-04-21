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鄧聲興 - 舜宇具多元化賽道助抗逆 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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鄧聲興
10小時前
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產經 專欄
內容

　　舜宇光學科技（2382）2025年業績亮眼，營收432.3億元人民幣，按年增加12.9%，純利飆升71.9%至46.4億元，汽車業務收入增21.3%成核心引擎，手機高端化（玻塑混合鏡頭出貨量激增95.8%）及AI智能眼鏡（相關模組收入暴增800%）、機械人等第二曲線布局漸見雛形，管理層更明確擬分拆車載光學子公司舜宇智行獨立上市，此舉有助釋放價值並提升估值。集團在全球車載鏡頭出貨量穩居第一，ADAS滲透率持續攀升為其提供長期動能。此外，公司研發開支達32.6億元，按年增長11.4%，在雷射雷達、AR光波導等前沿領域築起技術壁壘，競爭對手短期難以超越。手機業務方面，蘋果等海外大客戶2026年收入預計翻倍，進一步鞏固基本盤。綜合而言，公司長期「光學+AI」邏輯清晰。投資者留意全球智能手機需求收縮、競爭加劇及分拆上市進度不確定性，惟龍頭地位與多元化賽道足以抵禦大部分逆風。目標價80元，止蝕價61元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

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