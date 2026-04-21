大行晨報 - 加元短線或可小注追入｜大行晨報

最新公布的美國首次失業救濟金申請人數下降，表明裁員規模仍相對有限。美國紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，不確定因素阻礙決策者提供明確的利率指引，但他預計長期來看美國仍會減息。不過，一直以鴿派著稱的聯儲局理事米蘭，卻認為今年應該減息三到四次。儘管美伊談判消息陸續傳來，但戰事給能源市場帶來的打擊仍在持續當中。國際能源署（IEA）上周發表警告稱，歐洲的航空燃料只能夠維持六周，若果原油供應短缺，這將對歐洲經濟造成嚴重後果。在伊朗戰爭爆發前，中東原油供應佔歐洲航空燃油進口的七成五。



最新數據顯示，美國上周出口的原油和成品油合共接近每日1300萬桶，創下有紀錄來的新高，反映全球買家正在尋求中東以外的原油供應來源。儘管油價近期出現回落，但加元走勢亦開始企穩，美元兌加元上周連升5個交易日，盤中見1.365水平，創下一個月來的高位。加拿大央行3月議息會議時宣布，將利率維持在2.25厘不變，結果符合市場預期。加拿大央行聲明稱，近期經濟數據顯示，國內短期經濟增長將弱於今年1月時的預期，原油價格早前大幅上漲，仍有機會推高整體通脹。



加拿大將於今周公布3月通脹數據，執筆之時數據暫未公布，市場預計加國通脹按年升幅將由前值1.8%大幅上揚至2.5%。彭博利率期貨顯示，交易員預計，若全球原油供應持續出現短缺，將會令油價造成支持，加拿大通脹有機會反彈，令加拿大央行在今年下半年有機會恢復加息。美元兌加元自3月底4月初時一度逼近1.4水平，不過近兩周以來，加元走勢回穩，美元兌加元先後失守250天及50天線，多項技術指標暫時未見超賣。筆者認為加元或可小注追入，投資者現時可沽出美元買入加元，初步目標價為3月高位約1.355水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部