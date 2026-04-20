朱紅 - 小米整固 部署「26556」 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）董事長雷軍開啟直播新一代SU7 Pro京滬續航挑戰，並表示小米未來幾年內不會做10萬元內車型，欲將電動汽車智能化做好，成本較難控制在10萬元以內。小米表現靠穩，在10天線之上約32元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



攜程反覆偏軟 博「24708」



攜程集團（9961）股價連升多日後表現反覆，在427元水平窄幅整固。如看好攜程，可留意攜程認購證「24708」，行使價558元，實際槓桿7倍，今年7月到期。如看淡攜程，可留意攜程認沽證「26490」，行使價309.88元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



美國與伊朗兩周臨時停火協議即將屆滿，總統特朗普表示雙方不確定是否需要延長停火期，但當前談判正取得巨大進展。外圍股市個別發展，恒指回吐約200點，在26150點附近好淡爭持。如看好恒指，可留意恒指牛證「57192」，收回價25495點，實際槓桿38倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「55956」，收回價25395點，實際槓桿35倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「68338」，收回價26608點，實際槓桿36倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「66206」，收回價26705點，實際槓桿35倍，28年4月到期。



內險股普遍下跌，中國人壽（2628）股價回吐，跌至27.7元水平徘徊。如看好中國人壽，可留意中壽認購證「21674」，行使價36.66元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡中國人壽，可留意中壽認沽證「21675」，行使價20元，實際槓桿5倍，今年9月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅