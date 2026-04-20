伍一山 - 恒指收復20周線走勢改善 | 有錢圖

大市上周五回吐，恒指低開184點至26210點，隨即反彈至全日高位26280點，跌114點，其後跌幅快速擴大，午前見全日低位26015點，下挫379點，收市反彈至26160點，下跌233點，日線陰陽燭為十字星，全日成交金額減至2380億元。



以周線圖分析，恒指上周低位25508點，高位26403點，一周累升266點，初步升破20周線（26095）阻力。周線技術指標進一步改善，MACD牛熊，熊差連續第二周收窄；慢隨機指數維持買入訊號；9RSI升越中軸報54.26。



恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500點）頂部後，其後以下降通道調整，上月一度跌破橫行區，但3周前以「破腳穿頭」大陽燭重返區間底部之上，前周以裂口升破下降通道，上周更以大陽燭升越20周線阻力，走勢明顯改善。恒指若能升破並站穩26300點之上，後市有望再試27500點水平。恒指若續調整，10周線（25823）料有初步支持。



國企指數上周五跌60點，收報8845點，日線陰陽燭為十字星。一周累升189點，周線圖以大陽燭升近20周線（8908）。技術指標改善，MACD雙熊，熊差收窄，9周RSI升越中軸報51.24。國指已重返前橫行區底部8700水平，若能升破20周線，下一目標是9300水平。



瑞聲突破下降通道



瑞聲科技（2018）升2.2%，收報38.02元，公司上周四及周五合計回購46.7萬股，秏資1692萬元。今年以來公司累計回購19次，共購476.3萬股，耗資1.69億元。公司去年業績良好，純利大增近4成至25.12億元人民幣。走勢上，其股價去年8月和9月於51元形成雙頂，10月跌破頸線後反覆尋底，形成下降通道，上月下旬跌至31.20元，翌周以「早晨之星」見底，上周以大陽燭升破下降通道，MACD雙牛利好，現價買入，第一目標價42元，第二目標價50元，跌破37元止蝕。



伍一山