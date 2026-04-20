Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指收復20周線走勢改善 | 有錢圖

有錢圖
有錢圖
伍一山
14小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

大市上周五回吐，恒指低開184點至26210點，隨即反彈至全日高位26280點，跌114點，其後跌幅快速擴大，午前見全日低位26015點，下挫379點，收市反彈至26160點，下跌233點，日線陰陽燭為十字星，全日成交金額減至2380億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25508點，高位26403點，一周累升266點，初步升破20周線（26095）阻力。周線技術指標進一步改善，MACD牛熊，熊差連續第二周收窄；慢隨機指數維持買入訊號；9RSI升越中軸報54.26。

　　恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500點）頂部後，其後以下降通道調整，上月一度跌破橫行區，但3周前以「破腳穿頭」大陽燭重返區間底部之上，前周以裂口升破下降通道，上周更以大陽燭升越20周線阻力，走勢明顯改善。恒指若能升破並站穩26300點之上，後市有望再試27500點水平。恒指若續調整，10周線（25823）料有初步支持。

　　國企指數上周五跌60點，收報8845點，日線陰陽燭為十字星。一周累升189點，周線圖以大陽燭升近20周線（8908）。技術指標改善，MACD雙熊，熊差收窄，9周RSI升越中軸報51.24。國指已重返前橫行區底部8700水平，若能升破20周線，下一目標是9300水平。

瑞聲突破下降通道

　　瑞聲科技（2018）升2.2%，收報38.02元，公司上周四及周五合計回購46.7萬股，秏資1692萬元。今年以來公司累計回購19次，共購476.3萬股，耗資1.69億元。公司去年業績良好，純利大增近4成至25.12億元人民幣。走勢上，其股價去年8月和9月於51元形成雙頂，10月跌破頸線後反覆尋底，形成下降通道，上月下旬跌至31.20元，翌周以「早晨之星」見底，上周以大陽燭升破下降通道，MACD雙牛利好，現價買入，第一目標價42元，第二目標價50元，跌破37元止蝕。

伍一山

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
7小時前
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
2026-04-19 13:19 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
天氣︱天文台：低壓槽將「化身」冷鋒 周四起有狂風雷暴 周五進一步降溫至21°C
社會
4小時前
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
政情
7小時前
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
6小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
01:24
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
即時國際
5小時前
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
前港姐冠軍楊婉儀罕現身容貌令人嘆息 遊賭城老公再缺席惹揣測 曾抵押一物助夫還債
影視圈
20小時前
更多文章
伍一山 - 恒指升抵阻力好淡爭持 | 有錢圖
大市上周五回升，恒指高開139點至25891點，早段攀至全日高位26073點，升321點，其後升幅逐步收窄，尾市見全日低位25843點，升91點，收市報25893點，升141點，日線陰陽燭呈十字星，好淡於50天線（26131）阻力爭持待變。 　　以周線圖分析，恒指上周低位25653點，高位26073點，一周累升777點或3.09%。周線技術指標改善，MACD牛熊，熊差收窄；慢隨機指數發出買入
2026-04-13 02:00 HKT
有錢圖