彭丽婷 - 高油價再帶動新能源車熱潮 | 零碳築跡

近期，受地緣政治局勢緊張等國際因素影響，國際原油價格大幅波動，香港本地汽油價格亦隨之攀升，令不少私家車主及商用車隊面對日益沉重的用車成本壓力。高油價不僅對民生及交通行業構成影響，更進一步促使市場加速轉向新能源車輛，為本港推動電動化政策及實現都市低碳出行提供強大動力。



作為高度依賴進口能源的城市，香港汽油價格與國際市場運作緊密掛鈎，油價波動對市民日常出行情況及物流運輸成本產生顯著影響。隨着燃油開支持續升溫，越來越多市民在換車時優先考慮電動車型，其經濟優勢亦逐漸凸顯。多間本地汽車經銷商亦表示，近日電動車查詢及定單數字明顯上升，反映市場對新能源車輛的接受程度不斷提高。



在政策層面，特區政府早於2021年已發布首份《香港電動車普及化路線圖》，訂下於2035年或之前停止新登記燃油私家車的目標。2026年2月，環境及生態局公布《路線圖》的更新版，提出五大範疇共28項具體措施，涵蓋充電基建擴展、稅務寬減、車輛類型支援及公眾教育等，進一步完善電動車生態。雖然私家車「一換一」電動車資助計劃已結束，惟政府仍然保留對電動商用車及電動電單車的稅務優惠，同時積極增加公私營停車場和商業設施的充電設施，逐步釋除車主於充電便利方面的疑慮。



在高油價環境下，電動車的經濟效益更為明顯，既有助私家車市場普及，亦促使的士、小巴及物流車隊加快步伐電動化發展，從而紓緩車主營運成本壓力。隨着電動車型號選擇增多、續航里程提升及充電網絡逐步完善，近期香港電動車滲透率持續上升，已成為區內推動交通零碳排放的重要城市之一。



業界認為，國際能源格局的轉變將長遠利好新能源車輛發展，高油價亦為本地交通電動化進程帶來加速效果。未來，隨着政策持續推進、基建日益完善，電動車市場將由政策主導逐步過渡至市場驅動，進一步協助香港實現2050年前碳中和的長遠目標，朝向綠色及可持續交通邁進。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷



