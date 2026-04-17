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聞風至 - 新華保險績佳走勢亮眼 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
36分鐘前
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產經 專欄
內容

科技股帶動下，港股繼續造好，恒生指數周四成功收復兩萬六關口，並以接近全日高位報收，造26394點，升446點，連升3日。全日成交金額2562.3億元。

　　人保（1339）、國壽（2628）早輪雙雙急挫，同時震散其他內險股，亦令投資者的戒心大幅提升，在這背景下，能夠重新在低位爬上的新華保險（1336）表現可謂令人眼前一亮，其股價昨日創出逾10日高位，走勢上正試圖回補3月23日下跌裂口，若升穿50.5元水平，或為股價重新起步的開端。

　　國壽去年全年盈利雖然不俗，但第4季因交易性金融資產公允價值變動，單季由盈轉虧，市場原本預期「穩賺不賠」的防守股，突然因資產波動性而引起市場警覺，股價自然迎來一波非常嚴苛的估值重審。

　　在這對比下，新華保險的強勢就顯得格外突出，該股去年業績算是「交足功課」，全年純利升38.3%，至362.84億元（人民幣，下同）；全年派息2.73元，按年多派7.9%，昨日收市價計股息率高達6厘水平。期內，實現原保險保費收入1958.71億元，按年增長14.9%；實現新業務價值98.42億元，按年增長57.4%；首年保費口徑下新業務價值率16.2%，按年提高1.5個百分點。綜合償付能力充足率210.47%；核心償付能力充足率135.11%。

　　此前於3月16日，金融監管總局召開擴大會議，強調不斷提升金融服務實體經濟質效，健全巨災保險保障體系，大力發展商業健康保險、商業長期護理保險，強化新就業羣體金融服務。新華保險近年明顯把「健康險」（醫保）作為第二增長曲線，而監管機構明確提出要推動商業健康險與長期護理險，等於官方確認這是國策未來的重點方向。

　　中國60歲以上人口已突破3億，醫療支出增速長期高於GDP增速，形成「醫療通脹」，公共醫療系統所承受的壓力可想而知，在政策明確推動商業醫保與長期護理險的背景下，近年主打醫保的新華保險可望食正這波政策紅利。

聞風至

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2026-04-16 02:00 HKT
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