大行晨報 - 澳元短線或見回調｜大行晨報

中東局勢再有好消息傳來，美國和伊朗據悉考慮將下周二到期的停火協議延長兩周，以爭取更多時間推進和談。雖然消息暫未得到官方確認，但市場風險情緒逐漸降溫，美匯指數連續兩周回落，並且失守50天及250天線，執筆之時正於98水平爭持。受美元回落，多隻外幣迎來反彈，當中以澳元表現最為亮眼。筆者在3月17日於本欄提醒投資者，澳元不排除上試今年高位，而澳元近期走勢符合我們預期，執筆之時一度逼近0.72水平，本周至今升幅約1.87%，今年至今升幅更高達7.46%。



澳洲央行3月議息會議時加息0.25厘，將央行現金利率上調至4.1%，連續第2次會議加息，符合市場預期。央行稱該國短期通脹開始回暖，雖然通脹自2022年見頂以來已大幅回落，但自去年下半年來顯著上升。而現在美伊衝突導致原油價格飆升，若油價長期高企，亦將影響國內物價水平，通脹高於央行目標的時間可能比官員預期的更長。



央行上月如期加息



而澳洲本周最新公布的就業數據顯示，澳洲3月失業率持平於4.3%，符合市場預期，期內就業人數增加1.79萬人，雖然略低於市場原先預期增加2萬人，但數據顯示整體勞動力市場較為穩健。彭博利率期貨顯示，交易員預計澳洲央行下次議息會議加息0.25厘概率超出7成。



儘管澳元兌美元的14天相對強弱指數（RSI）暫時未見超買，但我們認為，投資者需留意澳元於0.72水平附近可能出現阻力，之前入手澳元的投資者現時可考慮分階段止盈，待美伊兩國達成談判結果明朗化時，再買入外幣等待回升機會，預計澳元兌美元短線將於0.704至0.72水平區間上落。



光大證券國際產品開發及零售研究部