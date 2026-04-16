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朱紅 - 阿里造好 留意「26927」購 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
3小時前
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產經 專欄
內容

　　據報千問AI眼鏡S1現貨正式開售，支持語音與視覺融合多模態交互，能覆蓋工作及出行等高頻場景，千問AI眼鏡全球首店亦正式於南京開業，計劃下半年起拓展至全國重點城市。阿里巴巴（9988）股價持續造好，重越20天線高見131元。如看好阿里，可留意阿里購「26927」，行使價166.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡阿里，則可留意阿里沽「28131」，行使價99.95元，實際槓桿4倍，明年1月到期。

　　小米集團（1810）向香港聯交所申報，周二斥資逾8584萬元回購279萬股，金額較周一減少約65%，公司累計回購約3.32億股，佔1.28%股權。小米股價靠穩，續於30.9元附近低位徘徊。

　　如看好小米，可留意小米購「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米，則可留意小米沽「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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　　阿里（9988）千問上線「表格Agent」，支持在對話中直接生成、編輯Excel文件，或基於圖片、文件生成輸出Excel文件供用戶下載。阿里昨日股價變動不大，續於125元水平橫行整固。如看好阿里可留意認購證「27859」，行使價155.98元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28131」，行使價99.95元，實際槓桿3倍，明年1月到期。 　　Omdia數據顯示，今年
2026-04-15 02:00 HKT
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