朱紅 - 阿里造好 留意「26927」購 | 窩輪熱炒特區

據報千問AI眼鏡S1現貨正式開售，支持語音與視覺融合多模態交互，能覆蓋工作及出行等高頻場景，千問AI眼鏡全球首店亦正式於南京開業，計劃下半年起拓展至全國重點城市。阿里巴巴（9988）股價持續造好，重越20天線高見131元。如看好阿里，可留意阿里購「26927」，行使價166.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡阿里，則可留意阿里沽「28131」，行使價99.95元，實際槓桿4倍，明年1月到期。



小米集團（1810）向香港聯交所申報，周二斥資逾8584萬元回購279萬股，金額較周一減少約65%，公司累計回購約3.32億股，佔1.28%股權。小米股價靠穩，續於30.9元附近低位徘徊。



如看好小米，可留意小米購「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米，則可留意小米沽「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



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朱紅