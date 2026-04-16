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尹商基 - 港商參與春燈展瞄準歐亞布局全球 | 商貿先鋒

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尹商基
3小時前
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產經 專欄
內容

香港作為國際商貿樞紐，一直孕育不少具全球視野的創新企業。我今天介紹的香港燈飾及照明產品製造商Creative China Creations（CCC）以香港為總部，並先後於內地寧波及東盟的柬埔寨、泰國和越南自設工廠。公司去年首度參與香港貿發局一年兩季的燈飾展，接觸來自歐洲、中東及亞洲的大型採購商，參展成效顯著，今年再度參加春燈展，全力拓展國際市場。

自主品牌創新驅動   定價親民增競爭力

　　Creative China Creations（CCC）於2013年在香港創立，自2016年開發首個自家照明品牌SensorBrite®，以代工（OEM）、原廠設計（ODM）及自家品牌（OBM）的生產方式，在全球推出可直接上架的零售品牌及產品。CCC業務發展總監門倩如表示：「我們的產品定價親民，一般家庭都能負擔，而感應燈是我們的重點產品。」

　　門倩如指出，公司目前的主要銷售市場為美國及歐洲，每年產品出口量達1,500萬件。公司過去曾多次到訪香港貿發局的燈飾展，去年首次參加「香港國際春季燈飾展」（春燈展），進駐「名燈薈萃廊」（Hall of Aurora），與多家間潛在合作夥伴建立聯繫。

去年初登貿發局燈飾展 開闢全新銷售渠道

　　她說：「首次參加春燈展讓我們與傳統零售買家及知名品牌接洽，也與來自公營機構的代表，以及住宅和商業照明解決方案的業界人士交流，為產品開拓新的銷售渠道。貿發局燈飾展作為國際盛會，我們期望藉此捕捉國際商機，接觸歐洲、中東及亞洲的大型採購商。」

　　承接首次參展的良好體驗，公司在去年緊接參加「香港國際秋季燈飾展」（秋燈展），接洽超過150個潛在客戶，成績令人鼓舞，「我們今年再度參與春燈展，並帶來多個嶄新產品，滿足消費者對照明燈飾在色彩及創新功能上的需求。」門倩如強調，「參展能讓我們面對面與新舊客戶交流，並在展覽上獲得市場最新資訊，公司會繼續以參與實體展覽作銷售策略。」

首設「光影研究所」及多個新專區展示前沿照明技術

　　「香港國際春季燈飾展」及「智慧照明博覽」於4月20至23日同期舉行，並以「智照綠色未來」為主題，匯聚約900間來自香港、中國內地及海外的參展商。首設的「光影研究所」會透過三大場景化設計與沉浸式展示方式，呈現多款智慧照明產品，包括展示園林燈、智能燈柱及太陽能燈具的光之花園；帶來高性能體育場燈、高天花燈，體現專業級照明效能的光之競技；聚焦高端博物館照明技術及射燈的光之殿堂。今屆春燈展亦新增「休閒照明展區」及「戶外照明展區」，而智慧照明博覽亦新增「智慧商顯與舞台聲光專區」，展示創新節能照明技術，助力業界加快綠色轉型。

尹商基

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