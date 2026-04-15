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彭偉新 - 納芯微業務前景向好 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
彭偉新
4小時前
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產經 專欄
內容

　　納芯微（2676）為中國領先之汽車類比IC廠商，產品涵蓋感測器、訊號鏈及電源管理晶片，2025年收入佔比分別為26.49%、38.23%及34.85%，擁逾3900款SKU，其中800款以上用於汽車電子。受惠新能源車單車類比IC價值提升及國產替代加速，加上AI伺服器電源需求及產品提價帶動，業務前景向好。2025年收入33.68億元人民幣，按年增長71.8%，毛利率34.95%，全年仍虧損2.29億元人民幣，但較去年收窄，市場預期2026年轉虧為盈，2026及2027年收入料達43.86億及57.73億元人民幣。現時分析師目標價中位數191.7元，合理價值150元。其股價於104.1元起步，上試167.9元後回調，若企穩115元，有望反彈。

　　本人並沒持有股份及相關衍生產品之權益。

資深證券分析師
彭偉新

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　　康耐特光學（2276）2025年收入21.86億元人民幣，增長6.1%，毛利率升至42%，淨利率25.5%，盈利質素大幅改善。XR/AI眼鏡業務為催化劑，已與約20間開發商合作，2026年起放量。智能鏡片單價遠高傳統，邊際貢獻大。預期2026年淨利約7億元，2027年約9億元，3年複合增長近3成，估值由製造型轉向成長型。市場給予目標價為65至70元，投資者可候43元買入，短期上望55元。
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開工前落盤/頭條名家本周心水