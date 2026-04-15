彭偉新 - 納芯微業務前景向好 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

納芯微（2676）為中國領先之汽車類比IC廠商，產品涵蓋感測器、訊號鏈及電源管理晶片，2025年收入佔比分別為26.49%、38.23%及34.85%，擁逾3900款SKU，其中800款以上用於汽車電子。受惠新能源車單車類比IC價值提升及國產替代加速，加上AI伺服器電源需求及產品提價帶動，業務前景向好。2025年收入33.68億元人民幣，按年增長71.8%，毛利率34.95%，全年仍虧損2.29億元人民幣，但較去年收窄，市場預期2026年轉虧為盈，2026及2027年收入料達43.86億及57.73億元人民幣。現時分析師目標價中位數191.7元，合理價值150元。其股價於104.1元起步，上試167.9元後回調，若企穩115元，有望反彈。



本人並沒持有股份及相關衍生產品之權益。



資深證券分析師

彭偉新