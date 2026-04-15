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聞風至 - 內房戲劇性反彈龍光值博 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
4小時前
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產經 專欄
內容

前中國首富、恒大集團創辦人許家印在深圳法庭上認罪悔罪，內房卻出現戲劇性反彈，雖然行業整體環境仍向審慎悲觀的方向發展，但中央對內房扶持的力度從未減弱，且在逐步增強，目前只等行業出現關鍵轉捩點訊息，板塊當中仍有不少股份可以一吼，例如龍光集團（3380）便是債務重組接近尾聲，股價見底味濃。

　　在業績期剛完之後，摩根士丹利發表一份研究報告整理內房股的觀點，報告指出，開發商對房地產市場前景普遍維持謹慎，但部分國企內房預計，在開發利潤率改善和租金收入強勁增長的支持下，2026年起利潤率和盈利將會恢復。然而，該行仍預料內房今年預售額平均將下降12%，較2025年的跌幅15%略為收窄，其中部分內房股由於在一、二線城市擁有較多項目，而可望預售額轉錄正數。

　　近日則有報道指出，傳統銷售旺季「銀四」有多個一線城市迎來「開門紅」。根據深圳貝殼研究院監測數據，清明假期（4月4日至6日）期間，貝殼深圳合作門店二手房簽約量按年增長33%，新房認購量按年增長26%。另據據中指研究院數據顯示，4月首周上海樓市成交按年增長32%、北京樓市成交按年增長36%。

債務重組接近尾聲

　　一線城市銷售按年錄雙位數上升，料將為內房行業打下一支強心針，本欄一直有關注龍光集團債務重組進度，繼去年9月獲「境外債務」本金總額逾80%的同意債權人已加入經修訂整體CSA（債權人支持協議），剛於4月1日，集團公布擬尋求批准召開計劃債權人會議，同時把重組期限延至2027年，以確保順利完成。

　　內房雖然仍在谷底徘徊，但一線城市的明顯回暖，加上中央持續加碼支持，正為市場注入久違的信心。龍光重組進度亦踏入最後直路，若行業在今年出現關鍵轉折訊號，這類重組尾聲、資產質素較佳的民企，有望成為板塊反彈中的受惠者。

聞風至

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