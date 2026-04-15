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陳永陸 - 精英匯虧轉盈 增長動能值關注 | 陸叔講股

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陳永陸
4小時前
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產經 專欄
內容

精英匯集團（1775）作為香港私立中學輔助教育服務的領先供應商，主要以「遵理學校」品牌為中一至中六的學生提供服務。近年教育行業展現復甦勢頭，尤其在港府積極推動「留學香港」政策的背景下，集團業務正迎來新的增長機遇。集團除提供私立中學輔助教育服務、經營私立中學日校外，也為學前、幼稚園、小學及中學學生提供配套教育服務與產品，同時涵蓋國際英語水平測試、外語課程、模擬考試等多元化業務，形成較為完整的教育生態鏈。

　　精英匯最新截至今年1月底止的6個月的中期業績表現亮眼，總收入按年大幅增長45.6%至約1.37億元，期內成功錄得溢利1180萬元，股東應佔溢利達930萬元，實現扭虧為盈。這成績遠超市場預期，主要得益於核心業務的強勁復甦，以及集團在跨境教育領域的積極布局。

核心業務強勁復甦

　　值得留意是，集團早前發出的盈喜，顯示截至2025年11月底止4個月已錄得約300萬元溢利，隨後12月和1月兩個月更貢獻880萬元盈利，可預視下半年整體盈利勢頭有望進一步鞏固。從業務細分來看，集團的收入增長主要來自HKDSE、A-Level及IB等國際考試預備課程的強勁需求，以及BTEC等職業資格課程的擴張。同時，集團積極配合香港作為國際教育樞紐的定位，抓住內地及海外學生來港升學的潮流，相關留學輔導及語言培訓服務貢獻顯著。這不僅提升整體毛利率，也強化了集團在香港教育市場的競爭優勢。

　　儘管教育行業受疫情餘波及經濟環境影響曾經歷調整期，但精英匯集團透過優化課程結構、加強師資團隊及拓展線上線下結合的教學模式，已逐步恢復並超越過往水平。在市場波動下，集團股價展現相對韌性，3個月內累計升幅達38.8%，跑贏大市，顯示投資者對其盈利改善的認可度逐步提升。

　　展望未來，精英匯的增長動能值得關注。隨着香港教育國際化進程加速，以及集團持續投資於課程創新和設施升級，值得關注其未來業績表現與戰略執行情況。

資深獨立股評人
陳永陸

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