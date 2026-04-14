朱紅 - 比亞迪逆市揚 追「21588」 | 窩輪熱炒特區

內媒報道中國電動車海外熱度持續攀升，中國電動車在泰國佔86%純電動車市場，在澳洲市場佔有率躍至25%成為當地家庭購車首選。比亞迪（1211）股價逆市造好，曾升至111.5元創半年新高。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21588」，行使價138.88元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



小米（1810）持續進行回購，上周五場內購回600萬股，涉資約1.86億元，至今公司共計購回3.21億股，佔股本1.24%。小米股價連日偏軟，曾跌至30.26元再創年多新低。如看好小米可留意認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米則可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



美國及伊朗會談未能達成協議，特朗普宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，外圍股市下挫。恒指仍受制於兩萬六關口，下跌約200點在25600點附近徘徊。如看好恒指可留意牛證「55296」，收回價24990點，28年9月到期，實際槓桿42倍；或可留意牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「60115」，收回價26118點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意熊證「68742」，收回價26305點，實際槓桿29倍，28年4月到期。



據報工信部開展鋰電池、光伏組件等重點產品質量檢查，強化道路機動車輛產品生產一致性監督檢查。寧德時代（3750）股價昨日逆市造好，曾升至701元創新高，A+H股市值突破2萬億。投資者如看好寧德，可留意認購證「28063」，行使價788.5元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡寧德則可留意認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅