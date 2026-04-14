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朱紅 - 比亞迪逆市揚 追「21588」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
2小時前
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產經 專欄
內容

　　內媒報道中國電動車海外熱度持續攀升，中國電動車在泰國佔86%純電動車市場，在澳洲市場佔有率躍至25%成為當地家庭購車首選。比亞迪（1211）股價逆市造好，曾升至111.5元創半年新高。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21588」，行使價138.88元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　小米（1810）持續進行回購，上周五場內購回600萬股，涉資約1.86億元，至今公司共計購回3.21億股，佔股本1.24%。小米股價連日偏軟，曾跌至30.26元再創年多新低。如看好小米可留意認購證「26556」，行使價41元，實際槓桿6倍，今年10月到期。如看淡小米則可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

　　美國及伊朗會談未能達成協議，特朗普宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，外圍股市下挫。恒指仍受制於兩萬六關口，下跌約200點在25600點附近徘徊。如看好恒指可留意牛證「55296」，收回價24990點，28年9月到期，實際槓桿42倍；或可留意牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「60115」，收回價26118點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意熊證「68742」，收回價26305點，實際槓桿29倍，28年4月到期。

　　據報工信部開展鋰電池、光伏組件等重點產品質量檢查，強化道路機動車輛產品生產一致性監督檢查。寧德時代（3750）股價昨日逆市造好，曾升至701元創新高，A+H股市值突破2萬億。投資者如看好寧德，可留意認購證「28063」，行使價788.5元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡寧德則可留意認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-04-13 02:00 HKT
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