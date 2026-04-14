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聞風至 - AI推動升級潮利好聯想 | 鮮股落鑊

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聞風至
2小時前
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產經 專欄
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中東局勢變數再現，股市回復波動。恒生指數周一低開185點報25708點，其後跌幅曾一度擴至385點低見25508點。最終收報25660點，跌232點。全日成交金額跌至2079.1億元。

　　美伊談判消息不斷，據報已有3艘超級油輪成功通過霍爾木茲海峽，卻在初見曙光之祭，又傳出美伊談判未能達成協議，美國總統特朗普宣布，美國海軍即時封鎖海峽。消息帶動下，油價即重上百元水平，令環球經濟、通脹陷入難以預料的局面，資金避險情緒高漲，勢必成為困擾大市的中長期因素。

　　然而，在宏觀不確定性之上，AI技術浪潮卻持續推動企業IT投資升級，市場能見度高亦令資金押注信心高企。正因如此，聯想集團（992）在此逆風當中，仍保持良好的上升勢頭，尤其是集團在AI基礎設施與企業級算力方案上加強布局，正逐步成為市場焦點。

　　集團近日舉辦聯想中國區2026/2027財年誓師大會，會上集團副總裁、中國基礎設施業務群總經理陳振寬公布新財年業務戰略，並宣布推出「龍蝦湖」、詞元工廠等創新方案。

加強企業級算力方案布局

　　據介紹，「龍蝦湖」面向企業級大模型應用，能在4K上下文下穩定輸出日均百億Token，對需要大規模推理與訓練的企業而言，等同於一套可即插即用的AI能力池。而「詞元工廠」（Token Factory）則打造標準化訓推一體化生產線，協助企業在 AI生產要素競賽中搶佔先機。這類方案的推出，正回應當前企業在AI落地過程中面臨的三大痛點，即算力不足、部署複雜、成本高昂。

　　宏觀投資環境雖然充滿不確定性，但中國市場在各方面均有較高的能見度，先是能源供應相對其他新興市場穩定，經濟在疫後雖然被長期質疑，卻在經濟數據上未見有重大危險訊號，股票市場估值可謂零泡沫之餘，更是長期被壓至低於正常值。

　　聯想集團更是全球PC市場一哥，地位極之穩固，新注入的AI概念，可望為其核心業務帶來第二增長曲線，從而釋放長期被市場忽視的潛在價值，其股價近日重返10元樓上，下站料將重試12元大關。

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2026-04-13 02:00 HKT
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