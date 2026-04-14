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張日強 - 老牌藍籌屋苑連錄止賺離場 | 樓聲隨筆

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張日強
2小時前
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產經 專欄
內容

新盤市場氣氛持續旺熱，由於開價貼市或稍低於市價推出，隨即引領各路客源走出來，除了新盤或貨尾取得理想銷情外，就連二手樓市場亦有不俗的表現，當中更以老牌藍籌屋苑太古城表現最標青，該屋苑於日前罕見於單日內連環錄得3宗成交，其中有長情業主持貨21年後沽貨止賺離場並獲厚利，反映新盤市場向好，同時亦帶動二手樓的睇樓及成交量，更有新盤向隅客回流二手市場。

　　整體樓市氣氛向好，新盤及貨尾表現理想，同時亦帶動二手樓市場，部分新盤向隅客明顯轉投二手樓市場，當中包括用家及投資者，目標則集中港島老牌藍籌屋苑太古城最受市場追捧，該屋苑日前於單日內連環錄得3宗成交，其中東山閣低層D室，面積762方呎，單位甫放盤即獲買家洽購，迅速以1188萬成交，每呎造價約1.5萬。原業主於2005年以389萬購入，持貨21年轉手帳面獲利約799萬，期內升值逾2倍。另一宗成交為啟天閣低層G室，面積680方呎，獲用家以1138萬承接，每呎造價約1.6萬。原業主於2011年以718萬購入，持貨15年轉售帳面獲利420萬，期內升值約58%。

　　事實上，近期新盤市場表現理想，發展商推售的新盤表現理想，連帶二手樓市場亦有不俗的表現，尤其老牌藍籌屋苑最受市場追捧，亦推動部分長情業主沽貨止賺離場的決定。

張日強

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整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現不俗，除用家客源外，投資客的動力依然未有減退。由於新盤低開引領大批用家及投資客走出來，除新盤及貨尾受到熱捧外，二手樓市場同樣受帶動，睇樓及成交量都有明顯升溫，發展商見市況回穩，紛紛打鐵趁熱乘勢推盤應市，多個新盤更採取快打慢策略率先開價，而且更因應市場競爭，大多採取貼市價或低價搶攻，部分新盤則迅速上載樓書，預料本周將有新盤陸續開價以便搶市場焦點。 新盤連環開價
2026-04-13 02:00 HKT
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