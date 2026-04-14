Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 中東局勢仍不穩 澳元升勢受限｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　隨着美伊周末談判破裂，市場避險情緒再度回歸，油價大幅回升，美元重新走高；而上周五公布的通脹數據維持高企促使投資者放棄了今年美聯儲降息的押注，轉而關注潛在的加息，這為支撐美元的又一因素。據報美國即將對與伊朗港口相關的海上交通實施限制，以及4月22日停火期限的臨近，增加該地區緊張局勢升級的風險，料將進一步削弱風險偏好，商品貨幣澳元兌美元及紐元兌美元周一均告向下。美國軍方表示，將對進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，但允許不進入伊朗的其他船隻繼續穿越霍爾木茲海峽。數據方面，投資者關注將於周二公布的美國3月生產者價格指數（PPI）數據，以獲取美聯儲（FED）貨幣政策前景的新線索；預計美國3月PPI環比上漲1.2%，高於前值0.7%。

　　澳元兌美元目前尚可站穩於0.70關口，技術圖表所見，

5天平均線上破10天平均線形成黃金交叉，而匯價亦重登50天平均線上方，可望澳元仍可在短期維持走穩傾向。當前阻力會先留意0.71，較大阻力預估在0.7130及0.72，下個關鍵料為0.74。支持位將會回看0.70關口，同時亦是25天平均線所在；較大支持料為0.69及100天平均線0.6850及0.6800水平。

　　紐元兌美元當前居於0.58水準上方。技術圖表所見，RSI及隨機指數持上行，而匯價已初步擺脫了近月來下跌趨勢，不過，短線也要觀望100天平均線0.5850水準能否得以企穩，即可望短期紐元兌美元仍有力續為上行。當前支撐預料在0.5780及0.57，其後則看0.5630及0.5580水準。較大阻力位料為0.60及0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

最Hit
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
15小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
9小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
生活百科
9小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
18小時前
獨家︱籃球博彩原定9月推突叫停 消息：政府通知馬會暫緩 需先研究預測市場平台影響
獨家︱籃球博彩突叫停 政府憂助長預測市場非法賭博 馬會：尊重決定
政情
5小時前
日本11歲男童失蹤逾20日，山區尋獲懷疑屬於其運動鞋。 X@mokkougenta
京都11歲男童「人間蒸發」 搜索22天疑尋獲遺體
即時國際
6小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
9小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
9小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
02:02
伊朗局勢｜美軍封鎖伊朗港口10pm生效 「攻擊艦」靠近封鎖線即「消滅」｜持續更新
即時國際
5小時前
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
16小時前
更多文章
大行晨報 - 離岸人幣次季或上望6.77｜大行晨報
　　美國去年第四季年化國內生產總值（GDP）終值增長0.5%，較預期及前值數據略低。另外，美國2月個人消費支出（PCE）物價指數按年上升2.8%，核心PCE則按年上升3%，兩者均符合市場預期。上星期，美國總統特朗普發表講話稱將暫停對伊朗的打擊為期兩周，市場憧憬美伊戰事或將有好消息，原油期貨和美匯指數上周三盤中一度下跌。美匯指數一度逼近98.5水平，創下一個月來的新低。 　　不過，於上周末在巴
2小時前
大行晨報
大行晨報 - 圓匯維持弱勢區間行走｜大行晨報
　　美國與伊朗展開停火協議的談判，在上周緩和了市場避險情緒，美元則告顯著回跌，作為避險貨幣的吸引力有所下降。然而，由於近期以色列對黎巴嫩的行動以及霍爾木茲海峽的通航受限，加上原油價格在周初大幅回落後出現反彈，美元跌幅尚見受限。在首日會談結束後，據伊朗方面傳出的消息，伊朗與美國代表團在此次談判仍然存在嚴重分歧，但談判仍在繼續進行。 　　歐羅兌美元上周維持走高，匯價上月攻破下降趨向線及25天平均
2026-04-13 02:00 HKT
大行晨報