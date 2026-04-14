大行晨報 - 中東局勢仍不穩 澳元升勢受限｜大行晨報

隨着美伊周末談判破裂，市場避險情緒再度回歸，油價大幅回升，美元重新走高；而上周五公布的通脹數據維持高企促使投資者放棄了今年美聯儲降息的押注，轉而關注潛在的加息，這為支撐美元的又一因素。據報美國即將對與伊朗港口相關的海上交通實施限制，以及4月22日停火期限的臨近，增加該地區緊張局勢升級的風險，料將進一步削弱風險偏好，商品貨幣澳元兌美元及紐元兌美元周一均告向下。美國軍方表示，將對進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，但允許不進入伊朗的其他船隻繼續穿越霍爾木茲海峽。數據方面，投資者關注將於周二公布的美國3月生產者價格指數（PPI）數據，以獲取美聯儲（FED）貨幣政策前景的新線索；預計美國3月PPI環比上漲1.2%，高於前值0.7%。



澳元兌美元目前尚可站穩於0.70關口，技術圖表所見，



5天平均線上破10天平均線形成黃金交叉，而匯價亦重登50天平均線上方，可望澳元仍可在短期維持走穩傾向。當前阻力會先留意0.71，較大阻力預估在0.7130及0.72，下個關鍵料為0.74。支持位將會回看0.70關口，同時亦是25天平均線所在；較大支持料為0.69及100天平均線0.6850及0.6800水平。



紐元兌美元當前居於0.58水準上方。技術圖表所見，RSI及隨機指數持上行，而匯價已初步擺脫了近月來下跌趨勢，不過，短線也要觀望100天平均線0.5850水準能否得以企穩，即可望短期紐元兌美元仍有力續為上行。當前支撐預料在0.5780及0.57，其後則看0.5630及0.5580水準。較大阻力位料為0.60及0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇