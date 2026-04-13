朱紅 - 騰訊反覆偏軟 博「28036」 | 窩輪熱炒特區

據報騰訊（700）大股東Naspers旗下Prosus今年首季再度減持騰訊股份，季內合共出售約1300萬股騰訊，以季內平均收市價計算相關股份貨值約72.7億元。騰訊股價表現反覆，微跌至504元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「28036」，行使價580.5元，實際槓桿9倍，今年9月到期。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。



恒指靠穩 留意「54674」



報道指阿里巴巴（9988）AI視頻大模型HappyHorse已內部上架阿里百鍊，預計稍後正式對外發布。據悉HappyHorse為目前全球排名最高開源視頻生成模型。阿里股價造好，升至126元水平整固。如看好阿里可留意認購證「27656」，行使價160.1元，實際槓桿3倍，明年6月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿5倍，今年9月到期。



國家統計局公布上月全國居民消費價格按年上漲1%，增幅低於預期，全國工業生產者出廠價格按年則轉為上漲0.5%，升幅略高於預期。恒指上周五表現窄幅靠穩，升至兩萬六關口附近整固。如看好恒指可留意牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿30倍，28年9月到期；或可留意牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿28倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「67581」，收回價26450點，實際槓桿40倍，28年4月到期；或可留意熊證「57310」，收回價26550點，實際槓桿34倍，28年4月到期。



工信部等四部門日前聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，會議要求持續深入推進產能預警調控、規範價格競爭、治理「內卷外化」等工作。寧德時代（3750）股價顯著造好，升至680元水平整固。如看好寧德，可留意寧德認購證「28063」，行使價788.5元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅