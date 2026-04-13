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朱紅 - 騰訊反覆偏軟 博「28036」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
7小時前
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產經 專欄
內容

　　據報騰訊（700）大股東Naspers旗下Prosus今年首季再度減持騰訊股份，季內合共出售約1300萬股騰訊，以季內平均收市價計算相關股份貨值約72.7億元。騰訊股價表現反覆，微跌至504元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「28036」，行使價580.5元，實際槓桿9倍，今年9月到期。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿7倍，今年10月到期。

恒指靠穩  留意「54674」

　　報道指阿里巴巴（9988）AI視頻大模型HappyHorse已內部上架阿里百鍊，預計稍後正式對外發布。據悉HappyHorse為目前全球排名最高開源視頻生成模型。阿里股價造好，升至126元水平整固。如看好阿里可留意認購證「27656」，行使價160.1元，實際槓桿3倍，明年6月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿5倍，今年9月到期。

　　國家統計局公布上月全國居民消費價格按年上漲1%，增幅低於預期，全國工業生產者出廠價格按年則轉為上漲0.5%，升幅略高於預期。恒指上周五表現窄幅靠穩，升至兩萬六關口附近整固。如看好恒指可留意牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿30倍，28年9月到期；或可留意牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿28倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「67581」，收回價26450點，實際槓桿40倍，28年4月到期；或可留意熊證「57310」，收回價26550點，實際槓桿34倍，28年4月到期。

　　工信部等四部門日前聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，會議要求持續深入推進產能預警調控、規範價格競爭、治理「內卷外化」等工作。寧德時代（3750）股價顯著造好，升至680元水平整固。如看好寧德，可留意寧德認購證「28063」，行使價788.5元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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