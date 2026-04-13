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聞風至 - 康耐特有潛力爆上 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
7小時前
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產經 專欄
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港股上周五造好，恒生指數收升141點報25893點，成交金額2463.2億元。個股可以留意康耐特光學（2276），去年業績表現未能為市場帶來驚喜，但集團今年有兩大潛在憧憬值得留神，其股價自2月份高位66.5元累計回吐近28%，上周開始見跌定回升，短線先看50元大阻力，若成功突破應有更進一步反彈動力。

　　康耐特光學於2025年全年收入按年升6.1%，至21.86億元（人民幣，下同）；純利按年升30.2%，至5.58億元；每股盈利1.2元，末期息0.2元，全年派息0.35元，按年多派25%。

　　純利表現不俗，然而集團去年收入被指未達預期，而引發股價自54.5元（港元，下同）水平急挫，一度跌至42.24元，上周五收市開始起勢反彈至47.94元，但短線跌幅仍達12%，且如前文所說，2月份高位計跌幅更達28%。

　　康耐特光學反彈亦非無因，集團去年下半年正式投產的「Neo Vision XR」高端鏡片生產線，料將成為今年最具爆發力的新增長動能。隨着全球科技巨頭重新押注空間計算與AI眼鏡，XR光學元件需求正處於加速上行的前期階段。

　　新產投可望搶得「頭啖湯」之餘，在公司層面，亦有望為集團帶來較傳統鏡片更高的毛利貢獻。這亦是市場對康耐特今年寄予厚望的核心原因之一。

布局AR眼鏡領域具憧憬

　　另一方面，康耐特光學早前認投靈伴科技。後者是一間深耕「5G + AI + AR」的軟硬體產品平台公司，旗下Rokid品牌在智能眼鏡領域已深耕十年，是國內消費級AR眼鏡的代表企業之一。雖然康耐特斥資1.8億元人民幣換來的股權不足5%，但這筆投資的真正價值不在持股比例，而在於雙方藉此建立的深度業務合作關係。

　　公告指出，未來將結合集團全球化產能布局與快速交付能力，預計雙方合作會進一步深化。若合作順利落地，康耐特將正式切入智能眼鏡的中高端供應鏈，並與Rokid等AR龍頭企業形成策略聯盟，這將使集團在「智能眼鏡生態」的布局更具優勢。

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