大行晨報 - 圓匯維持弱勢區間行走｜大行晨報

美國與伊朗展開停火協議的談判，在上周緩和了市場避險情緒，美元則告顯著回跌，作為避險貨幣的吸引力有所下降。然而，由於近期以色列對黎巴嫩的行動以及霍爾木茲海峽的通航受限，加上原油價格在周初大幅回落後出現反彈，美元跌幅尚見受限。在首日會談結束後，據伊朗方面傳出的消息，伊朗與美國代表團在此次談判仍然存在嚴重分歧，但談判仍在繼續進行。



歐羅兌美元上周維持走高，匯價上月攻破下降趨向線及25天平均線，到上周二終見突破1.1640，可望以雙底形態續作上行。較近阻力將看至1.1750及1.18，下一級料為1.1930以至1.20關口。支持位回看1.1580及1.1520，重要支撐指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時3日守穩後則見逐步走穩，而剛在3月中旬亦正好暫為守住此區。



美元兌日圓上周五又再回到159區間；日圓一直受國內低利率壓制，近期又因高度依賴中東燃料進口而受到油價飆升的打擊，從而打壓着日圓走勢。伊朗戰爭導致霍爾木茲海峽實際上被封鎖，推高原油價格並，這加劇了日本輸入性通脹，同時拖累企業利潤和高度依賴燃料進口的經濟增長。日本央行副行長冰見野良三對國會表示，央行將密切關注中東戰爭造成經濟衝擊的規模及持續時間，並會以此作為調整貨幣政策的參考。他不認為日本正處於滯脹狀態，因為通脹正在2%的目標範圍內波動，經濟增長亦超過潛在水平，但如果中東衝突持續下去，將導致經濟增長放緩以及通脹加劇，這將為央行決策帶來難題。市場預計日本央行在4月27至28日會議上加息概率約為60%。



美元兌日圓在近月維持於高位區間上落，下方大致157.50獲支撐，上方則受制於160水準附近。預料美元兌日圓仍傾向延續區間爭持。較近支持先看158.20水平。以黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意159.30及160及，之後將看至160.60及161.50水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇