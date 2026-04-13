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關志康 - 不想老　先要不顯老 | 神耆商機

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關志康
7小時前
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產經 專欄
內容

　　在商會飯局上，有人提起一個常見問題：「遇上長輩問你『你猜我幾多歲』，應該怎樣回答才得體？」

　　一位老闆笑說：「其實這種問題最好不要問。猜老了，對方不高興；猜年輕了，我又顯得不真誠。何必讓人尷尬？真正年輕的人，往往直接開口說出自己的年齡，不需要拐彎抹角。再說，一開口問人屬甚麼生肖，已經曝露了年紀——年輕人只談星座，老人才講生肖。」

　　坐在一旁的會長插話：「街上有的人，在巴士站拉筋、拍手，邊走邊晃；講電話必開免提，聲音響亮，旁若無人地評論時事、批評世界。這些舉止、語氣和習慣加起來，就成了一股『老人味』。若想與年輕人親近，先要戒掉這些細節。」

　　退休律師也補充道：「不止行為，說話同樣會顯露年紀。形容衣服『很咬肉』、『開胸』；去玩說成『去反』、過生日叫『做生日』、『瘦肉』讀成『瘦褥』；還有人說『要錄餅帶』——這些詞彙早已過時。若說話仍帶濃厚鄉音，也難免顯老。再加上吃西餐堅持用筷子夾牛扒、雞翼；口味偏重濃油赤醬；飯後取出假牙在水杯清洗；看手機必要摘下眼鏡；出門攜帶餅乾、蘋果與雨傘——這些習慣雖無不妥，卻在無形中透露了年紀。」

　　年過八十的前輩聽罷，淡然一笑：「說到底，老了，自然會顯老，心態再好，歲月仍會留下痕跡。之所以有人老得可愛，也有人老得精彩，是因為他們懂得追新潮、願意聽人說話、不固執己見、保持好奇與學習心。不過老，始終有天顯老。大家無非都是想比同齡人看來年輕一些，從中獲得一點安慰，甚至一絲沾沾自喜。『不顯老』，成了朋輩之間『我活得比你好』的憑證。」

健康教育基金會主席
關志康
 

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