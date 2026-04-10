伍禮賢 - 中國重汽龍頭地位穩固 | 開工前落盤

中國重汽（3808）去年業績表現超市場預期，收入1095.41億元人民幣，按年升15.2%，毛利165.19億元按年增11.1%；純利70.19億元增長19.8%，不論營收抑或純利均創歷史新高。其中重卡銷量30.49萬輛，市場佔有率26.6%，已連續四年成為國內第一，更首次蟬聯全球重卡銷量榜首。內地市場方面，公司在柴油快遞牽引車、15L燃氣牽引車、翼開啟載貨車市場佔有率居行業第一，鰲頭地位穩固。



展望將來，「以舊換新」政策延續將帶動國四等車型加速置換，疊加地方政府對新能源商用車的購置補貼和路權優先等政策落地，料新能源商用車成為拉動行業整體銷量的核心引擎。在AI基建提速、重大基建、民生工程與鄉村振興項目的建設落地，預期工程類和大件運輸類等多種車型需求將持續提升。可候低在42元吸納，目標價46元，跌穿38元離場。本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份​​。



光大證券國際

證券策略師

筆者為證監會持牌人

伍禮賢