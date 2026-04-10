郭家耀 - 碧瑤綠色上望1.3元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

碧瑤綠色（1397）去年收益下降6.9%至24.2億元，純利則升72%至9700萬元，創上市新高。核心的清潔業務貢獻約19億元收益，佔比78.2%，並憑藉總值約1.5億元的海事處3年期合約，成功將服務版圖從陸地戰略性擴展至維多利亞港等海洋區域。廢物管理與回收業務表現尤為亮眼，收益約2.8億元，毛利率由11.6%增長至15%，帶動該業務毛利上升25.2%至約4200萬元。集團目前為香港五區提供廢物收集服務，並新中標環保署兩份總值約4300萬元的回收合約。綠色科技方面，集團研發的新一代太陽能廢物壓縮箱預計於2026年推出，並在全港布置24小時運作的智能回收機及廚餘機。



展望未來，隨着《2025年促進循環再造及妥善處置產品條例草案》通過帶來的政策紅利，以及「北部都會區」已進入施工階段的四個新發展區所釋放的基建與環衛需求，集團正透過技術創新與版圖擴張，為業務帶來可觀回報。入巿價1.02元，目標價1.3元，止蝕價0.92元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀