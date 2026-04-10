朱紅 - 阿里受制20天線 敲「27562」 | 窩輪熱炒特區

券商研報預計阿里（9988）包括AI相關投資等的業務EBITA虧損或擴大至200億元，下調其2026至2028財年經調整每股盈利預測及目標價，以反映AI投資增加。阿里股價仍受制於20天線，回落至123元水平整固。 如看好阿里可留意認購證「27562」，行使價145.1元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



乘聯會數據顯示，4月首6日全國乘用車市場新能源零售8.6萬輛，較去年4月同期下降逾兩成；廠商新能源批發7.3萬輛，較去年4月同期下降近4成。比亞迪（1211）股價下挫，跌至102元水平好淡爭持。如看好比亞迪可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪可留意比迪認沽證「22386」，行使價81.83元，實際槓桿6倍，今年8月到期。



聯儲局公布上月議息紀錄顯示，在伊朗戰爭和關稅帶來高度不確定性下，官員仍然預期今年將會減息一次，與去年12月預測一致。恒指續於兩萬六關口前整固，在25800點附近窄幅徘徊。如看好恒指可留意牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿35倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿29倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「68336」，收回價26348點，實際槓桿39倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「57310」，收回價26550點，實際槓桿29倍，28年4月到期。



華虹半導體（1347）獲券商上調今明兩年每股盈利預測及目標價，股價表現靠穩，續於20天線之上約91元水平整固。如看好華虹可留意認購證「24178」，行使價116.88元，實際槓桿5倍。如看淡華虹可留意認沽證「24322」，行使價80元，實際槓桿4倍。



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筆者為證監會持牌人

朱紅