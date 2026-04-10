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朱紅 - 阿里受制20天線 敲「27562」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
10小時前
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產經 專欄
內容

　　券商研報預計阿里（9988）包括AI相關投資等的業務EBITA虧損或擴大至200億元，下調其2026至2028財年經調整每股盈利預測及目標價，以反映AI投資增加。阿里股價仍受制於20天線，回落至123元水平整固。 如看好阿里可留意認購證「27562」，行使價145.1元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。

　　乘聯會數據顯示，4月首6日全國乘用車市場新能源零售8.6萬輛，較去年4月同期下降逾兩成；廠商新能源批發7.3萬輛，較去年4月同期下降近4成。比亞迪（1211）股價下挫，跌至102元水平好淡爭持。如看好比亞迪可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪可留意比迪認沽證「22386」，行使價81.83元，實際槓桿6倍，今年8月到期。

　　聯儲局公布上月議息紀錄顯示，在伊朗戰爭和關稅帶來高度不確定性下，官員仍然預期今年將會減息一次，與去年12月預測一致。恒指續於兩萬六關口前整固，在25800點附近窄幅徘徊。如看好恒指可留意牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿35倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿29倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「68336」，收回價26348點，實際槓桿39倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「57310」，收回價26550點，實際槓桿29倍，28年4月到期。

　　華虹半導體（1347）獲券商上調今明兩年每股盈利預測及目標價，股價表現靠穩，續於20天線之上約91元水平整固。如看好華虹可留意認購證「24178」，行使價116.88元，實際槓桿5倍。如看淡華虹可留意認沽證「24322」，行使價80元，實際槓桿4倍。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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