Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 山東墨龍蠢蠢欲動要睇緊 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
10小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

中東停火存在變數，港股周三急彈過後，周四又告回軟。恒生指數收報25752點，跌140點。全日成交額大幅回落至2449.8億元。

　　山東墨龍（568）正蠢蠢欲動，該股此前分別在3月3日及9日兩度衝上16.33元，大回吐後於7.5元水平找到支持力，昨日再抽升逾10%，正欲向上挑戰9元阻力，預料在中東產油國油管投資需求急增的憧憬下，山東墨龍股價有望再起。

　　美伊衝突之後，霍爾木茲海峽的脆弱性被赤裸裸放大。這條全球最重要的能源咽喉，一旦局勢升溫，船舶通行量可在短時間內急跌9成，原油與天然氣供應瞬間受制於地緣政治。事件暴露出一個殘酷現實，全球近兩成油氣運輸過度依賴單一航道，而這條航道既狹窄、又貼近多個高風險區域，任何軍事摩擦、封鎖威脅或誤判，都足以令全球能源市場陷入震盪，對中東產油國而言，更是國家收入中斷的大危機。

去年虧轉盈  降本增效漸有成

　　據報，海灣國家正考慮建設能繞過海峽出口石油的輸油管道，另沙特雖把出口路線改道至西岸的紅海港口，有中東國家甚至考慮重啟一些在政治上會引發爭議的陸上輸油路線。這些報道正清楚反映，產油國已意識到單靠海運是一場「命門豪賭」，急需建立海運以外的第二條生命線，以確保在局勢再度升溫時仍能維持穩定出口能力。

　　山東墨龍是一間深耕管材製造數十年的老牌油氣設備企業，主力產品包括油管、套管、管線管、鍋爐管及液壓支柱管等，廣泛應用於油氣勘探、井筒作業、原油輸送及城市能源管網。

　　公司在2025年成功扭虧為盈，錄得純利516萬元人民幣，雖然金額不大，但象徵其盈利能力已從低谷反彈，公司多年降本增效亦開始見效。收入按年增近3成，海外市場更錄得5成增長，反映全球油氣資本開支回升帶來的實質定單動力。

　　全球能源安全成為全球新關注點，優先度更高於「碳中和」大目標之上，中東局勢反覆、霍爾木茲海峽屢受威脅，各國加快油田開發與陸上輸油管道建設，對油管與管線管的需求自然水漲船高，山東墨龍可望能承接這波全球油氣基建投資潮。

聞風至

最Hit
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
22小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
21小時前
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
影視圈
14小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
2026-04-09 12:51 HKT
立法會上任百日統計｜多數議員全勤 惟新設「投票在席率」見分野 一議員竟缺席16次投票
立法會上任百日統計｜多數議員全勤 惟新設「投票在席率」見分野 一議員竟缺席16次投票
政情
6小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
珠海燒味店驚見「合成豬」真身？港人遭群起炮轟無知 惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
港人珠海燒味店驚見「合成豬」真身！罕見有頭有尾打破傳聞？惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
飲食
2026-04-08 15:32 HKT
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
02:35
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
6小時前
更多文章
聞風至 - 小米初步見底值得審視 | 鮮股落鑊
中東局勢緩和，美伊迎來短暫停火，刺激港股於復活長假期後重開即告爆升。恒生指數裂口高開556點報25772點，其後升勢穩步擴大，曾高見25934點，漲達818點，最終收報25893點，升776點。 　　小米集團（1810）近期受多重負面消息夾擊，然而股價落到30元邊水平，初步有見底味道，似乎開始值得重新審視其投資價值，單看該股的手機及電車業務，已差不多跌至合理水平。 　　小米股價自去年9
2026-04-09 02:00 HKT
鮮股落鑊