聞風至 - 山東墨龍蠢蠢欲動要睇緊 | 鮮股落鑊

中東停火存在變數，港股周三急彈過後，周四又告回軟。恒生指數收報25752點，跌140點。全日成交額大幅回落至2449.8億元。



山東墨龍（568）正蠢蠢欲動，該股此前分別在3月3日及9日兩度衝上16.33元，大回吐後於7.5元水平找到支持力，昨日再抽升逾10%，正欲向上挑戰9元阻力，預料在中東產油國油管投資需求急增的憧憬下，山東墨龍股價有望再起。



美伊衝突之後，霍爾木茲海峽的脆弱性被赤裸裸放大。這條全球最重要的能源咽喉，一旦局勢升溫，船舶通行量可在短時間內急跌9成，原油與天然氣供應瞬間受制於地緣政治。事件暴露出一個殘酷現實，全球近兩成油氣運輸過度依賴單一航道，而這條航道既狹窄、又貼近多個高風險區域，任何軍事摩擦、封鎖威脅或誤判，都足以令全球能源市場陷入震盪，對中東產油國而言，更是國家收入中斷的大危機。



去年虧轉盈 降本增效漸有成



據報，海灣國家正考慮建設能繞過海峽出口石油的輸油管道，另沙特雖把出口路線改道至西岸的紅海港口，有中東國家甚至考慮重啟一些在政治上會引發爭議的陸上輸油路線。這些報道正清楚反映，產油國已意識到單靠海運是一場「命門豪賭」，急需建立海運以外的第二條生命線，以確保在局勢再度升溫時仍能維持穩定出口能力。



山東墨龍是一間深耕管材製造數十年的老牌油氣設備企業，主力產品包括油管、套管、管線管、鍋爐管及液壓支柱管等，廣泛應用於油氣勘探、井筒作業、原油輸送及城市能源管網。



公司在2025年成功扭虧為盈，錄得純利516萬元人民幣，雖然金額不大，但象徵其盈利能力已從低谷反彈，公司多年降本增效亦開始見效。收入按年增近3成，海外市場更錄得5成增長，反映全球油氣資本開支回升帶來的實質定單動力。



全球能源安全成為全球新關注點，優先度更高於「碳中和」大目標之上，中東局勢反覆、霍爾木茲海峽屢受威脅，各國加快油田開發與陸上輸油管道建設，對油管與管線管的需求自然水漲船高，山東墨龍可望能承接這波全球油氣基建投資潮。



聞風至