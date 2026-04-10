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張日強 - 大盤連環開價搶市場焦點 | 樓聲隨筆

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張日強
10小時前
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產經 專欄
內容

近期新盤開售連環報捷，同時間亦帶動其他新盤貨尾及二手樓的成交量，發展商亦看好短期內市況仍會持續升溫，故紛紛加快推盤步伐，部分更率先開價搶佔市場焦點，以近日新盤連環開價策略了解，發展商採取審慎貼市開價策略，反映就算市況向好，新盤仍沒有採用進取開價策略，主要是因為市場競爭較多，採取低價及貼市開價將有力吸引各路客源，以便延續樓市的旺勢。

　　整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現不俗，尤其近日推售的新盤都頻頻報捷，同時亦帶動其他貨尾盤的銷情，加上引領了各路客源湧出來，部分向隅客更回流貨尾或二手市場，以致除了新盤旺場外，其他貨尾盤或二手樓都有一定的受惠，睇樓及成交量都有不俗表現，發展商見市況持續升溫，隨即加快旗下推盤步伐，除上載樓書外，部分新盤更率先開價，當中包括啟德新盤，每呎開價2.3萬，入場價約560萬，至於大圍新盤，每呎開價約2.1萬，入場價約745萬，由於上述2盤開價貼市，預期可引領各路客源出來覓盤。

　　事實上，3月樓市表現強勢，連帶本月新盤開售亦取得理想銷情，樓市能否延續下去將取決新盤開價策略，發展商見市況持續升溫，隨即加快推盤部署策略，當中包括快速上載樓書，部分新盤更連環搶先開價，實行以快打慢策略搶市場焦點，以便力吸市場各路客源。

張日強

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