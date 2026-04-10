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大行晨報 - 人民幣後市料續穩｜大行晨報

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10小時前
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產經 專欄
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　　美國最新公布數據顯示，美國3月非農就業人數增加17.8萬，創2024年底以來最大增幅，失業率意外下降，加上最新公布的首次申領失業救濟人數降至接近兩年低點，表明美國就業市場表現仍然良好。舊金山聯儲銀行總裁戴利表示，良好的就業報告將為決策者爭取時間。不過，美聯儲本周三公布的3月議息紀錄顯示，大多數與會者認為，如果能源價格持續上漲，衝擊勞動力市場和物價，局方需要採取寬鬆的貨幣政策。但是通脹如長期處於較高水平，局方亦保留加息的選項。市場將本次議息紀錄解讀為較為鴿派，美匯指數本周三低開後，執筆之時仍於99水平爭持。

　　另一邊廂，中東地緣政治局勢震盪下，人民幣表現仍然穩健。內地3月PMI較市場預期為佳，製造業及非製造業PMI均重返擴張區域，期內新出口定單急升4.1至49.1，創2024年5月以來最高，製造業的商業活動情緒則溫和上揚，商業活動預期小幅上升至53.4，創3個月以來的高位。而美國貿易代表早前曾淡化中美元首峰會再次推遲的可能性，預計未來一年兩國貿易關係將保持穩定；加上內地人民銀行稱，將保持適度寬鬆的貨幣政策立場與充裕的流動性，促進社會融資成本低位運行。離岸人民幣本周三盤中高見6.82水平。

　　我們認為，地緣政治局勢動盪下，市場逐步擴展人民幣計價的資產版圖避險，加上人行支持寬鬆的貨幣政策，預計人民幣相較其他貨幣走勢較為穩健。我們仍然看好離岸人民幣走勢，美元兌離岸人民幣第二季或下試6.8水平，阻力位則為6.92至6.94水平區間。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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