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郭家耀 - 友邦業績理想前景樂觀｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
5小時前
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產經 專欄
內容

　　友邦保險（1299）去年新業務價值55.16億美元，按固定滙率計算，增長15%；年化新保費按年上升9%至94.84億美元；新業務價值利潤率為58.5%，按年上升3.6個百分點。期內，內涵價值營運溢利108.87億美元，按年上升7%；內涵價值營運回報為15.8%，按年上升0.9個百分點；產生的基本自由盈餘為67.65億美元，按年上升6%。香港業務的新業務價值增長28%至22.56億美元，新業務價值利潤率68.5%，上升3個百分點。內地新業務價值為12.4億美元，按年上升2%；新業務價值利潤率57.6%，升1.4個百分點。友邦秉持漸進的派息政策，全年股息增加10%至每股193.08港仙。

　　此外，董事會批准新一輪17億美元的股份回購計劃，持續為股東創造價值。友邦在泛亞地區18個市場深厚布局，對未來的長期增長充滿信心。友邦業績表現理想，回購計劃提振信心，前景值得樂觀。入巿價85元，目標價100元，止蝕價78元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

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