大行晨報 - 澳元兌美元大幅衝高｜大行晨報

在最後期限即將到來之際，美國總統特朗普周二晚在社交媒體上突然發文，宣布同意暫停對伊朗的轟炸與軍事打擊行動，為期兩周；消息迅即緩和了市場對中東緊張局勢的擔憂情緒。油價在短時間內大幅跳水逾20美元，這緩解了市場對通脹的擔憂，同時打壓了美國聯儲局加息預期。



美伊停火兩周推動風險偏好



特朗普在帖文中表示，經過與巴基斯坦總理及陸軍參謀長的溝通，雙方請求暫緩原定當晚對伊朗發動的毀滅性打擊，前提是伊朗同意全面、立即且安全地開放霍爾木茲海峽。特朗普最終同意暫停軍事行動兩周，並強調這將是一次「雙邊停火」。特朗普提到，伊朗方面已提出一份十點方案，美方認為這是一份可行的談判基礎。雙方在過去幾乎所有爭議要點上均已達成一致，兩周停火期將專門用於最終敲定並正式簽署協議。然而，雖然這是敵對行動爆發以來的首次實質性停火，市場可能會因此湧現出一定程度的審慎樂觀情緒，但投資者可能仍會保持警惕，因為停火協議的持續性尚未得到充分驗證，任何一方若在後續談判中出現強硬立場，衝突風險將依然存在。



澳元兌美元周二大幅走高，重新登上0.70關口；中東衝突出現降溫迹象，促使美元溫和回落，能源風險下降利好全球風險資產，澳元兌美元亦為受惠。當前阻力會先留意0.71，較大阻力預估在0.7130及0.72，下個關鍵料為0.74。支持位回看0.70關口，同時亦是25天平均線所在；較大支持料為0.69及100天平均線0.6850及0.6800水平。



新西蘭央行周三維持官方現金利率在2.25%不變，聲明稱，自2月《貨幣政策聲明》發布以來，中東地區的事件已顯著改變了新西蘭的通脹和經濟增長前景以及風險平衡。短期內，通脹預計將上升，經濟復甦將減弱。委員會對任何普遍性的通脹壓力保持高度警惕，並隨時準備採取行動，將通脹恢復至其中期目標。委員會認為，維持利率不變能在防範中期通脹風險與避免過度壓制經濟復甦之間取得平衡。若出現顯著第二輪通脹效應或通脹預期失錨，央行將會果斷加息。



紐元兌美元周二顯著上揚，升見至0.58水準，擺脫了近月來的下跌趨勢，目前也要觀望0.60關口能否得以企穩，即可望短期紐元仍有力續為上行。當前支撐預料在0.5780及0.57，其後則看0.5630及0.5580水準。阻力位料為0.60及0.6080，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

