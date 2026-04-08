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朱紅 - 阿里近月新低 博「27562」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
8小時前
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產經 專欄
內容

　　券商研報指，阿里巴巴（9988）憑藉其全棧能力在中國互聯網板塊中擁有最強AI競爭優勢，雖然外賣及即時零售競爭依然激烈，但仍預期相關業務虧損將按季收窄。阿里股價仍受制於10天線，上周四曾跌至117.5元創近月新低。如看好阿里可留意認購證「27562」，行使價145.1元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。

　　小米集團（1810）公布3月小米汽車全系累計交付超過2萬輛，與2月交車量基本持平，今年1至3月累計交付約8萬輛，僅完成年度55萬輛交付目標的14%。小米股價曾跌至30.52元，創一年多新低。如看好小米可留意認購證「27271」，行使價48元，實際槓桿5倍，今年10月到期；如看淡可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

　　券商研報指，美團（3690）競爭高峰期可能已過去，仍對美團執行力、以及即時零售及到店業務強大競爭優勢抱有信心。美團股價持續偏軟，失守20天線曾低見78.7元。如看好美團可留意認購證「26183」，行使價93元，實際槓桿5倍，今年10月到期；如看淡美團可留意認沽證「27411」，行使價71.83元，實際槓桿3倍，今年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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