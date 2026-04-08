朱紅 - 阿里近月新低 博「27562」 | 窩輪熱炒特區

券商研報指，阿里巴巴（9988）憑藉其全棧能力在中國互聯網板塊中擁有最強AI競爭優勢，雖然外賣及即時零售競爭依然激烈，但仍預期相關業務虧損將按季收窄。阿里股價仍受制於10天線，上周四曾跌至117.5元創近月新低。如看好阿里可留意認購證「27562」，行使價145.1元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



小米集團（1810）公布3月小米汽車全系累計交付超過2萬輛，與2月交車量基本持平，今年1至3月累計交付約8萬輛，僅完成年度55萬輛交付目標的14%。小米股價曾跌至30.52元，創一年多新低。如看好小米可留意認購證「27271」，行使價48元，實際槓桿5倍，今年10月到期；如看淡可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



券商研報指，美團（3690）競爭高峰期可能已過去，仍對美團執行力、以及即時零售及到店業務強大競爭優勢抱有信心。美團股價持續偏軟，失守20天線曾低見78.7元。如看好美團可留意認購證「26183」，行使價93元，實際槓桿5倍，今年10月到期；如看淡美團可留意認沽證「27411」，行使價71.83元，實際槓桿3倍，今年12月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅