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聞風至 - 澳門3月賭收勁 金沙可跑贏 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
2026-04-02 02:00 HKT
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產經 專欄
內容

澳門3月份賭收有意外驚喜，按年錄得15%升幅，至226.12億澳門元，較市場預期的11%升幅高出4個百分點，首季按年則錄得14.3%增長。賭收表現超預期，料將引發市場對賭股重新估值。兩大龍頭金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）值得留意，兩者之中筆者較偏好金沙，相信其中場收入表現會繼續跑贏同業。

　　原本市場對3月份賭收表現並不樂觀，主要因去年下半年賭收已回復至較高水平，令市場預期今年賭收增長將出現放緩。去年6至12月的月均賭收約為214.38億澳門元，較上半年月均197.95億澳門元高近8%。

　　演唱會或是3月份賭收強勁的主要原因。3月份演出包括多隊韓團，如TREASURE、aespa、NCT WISH、ATEEZ；而4月份則有復活節檔期，加上MIRROR成員Anson Lo及Edan的復活節演唱會（4至5日）、泰星BILLKIN（18至19日）及李克勤（18至19日）等亦有演唱會。

業績動能仍佳

　　在賭收消息刺激下，金沙中國昨日升3.64%，來到17.09元水平，正處於突破長下降軌的邊緣。短線需留意17.5元關口，而升穿18元水平則是再起升浪的關鍵位置。

　　從基本面看，金沙2025年經調整物業EBITDA微跌0.7%至23.1億美元，末期息每股派50港仙；單看第四季經調整物業EBITDA則按年升6.5%，業績動能仍佳。以最新股價計算，集團股息率接近4.4厘，可望在博反彈之餘提供一定息率支持，值博率高企。然而賭股已不再是過往的高速增長概念，未來更需加大投資以提升吸引力，這點是投資者需要調整心態的地方。

　　至於銀娛方面，股息率亦達4.2厘。管理層曾表示，今年資本開支將達100億至110億元，遠高於去年的35億元，用途包括翻新現有設施及推進第四期項目建設等，開支壓力較大，但是基本面同樣具吸引力，值得持續關注。

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