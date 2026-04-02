郭家耀 - 濱海投資上望1.3元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

濱海投資（2886）日前公布2025年度業績，展現強勁的經營韌性，歸母淨利潤達2.06億元人民幣，按年上升12%。在國內天然氣需求疲軟下，公司管道氣銷量逆勢增長4.5%，城鎮燃氣平均毛差成功修復至0.51元人民幣/方。財務管理方面，公司透過優化債務結構，使融資成本大幅壓降41%，平均貸款利率降至4.4%。同時，增值服務板塊表現亮眼，收入與毛利雙增長逾13%，並成功上線「泰悅家」電商平台，向綜合城市生活服務商轉型。展望2026年，公司目標總銷氣量達25億方，並預計增值服務毛利增長15%。隨着2026年3月與兩大股東天津泰達及中石化深化戰略合作，公司將進一步強化氣源保障與市場拓展。為回饋投資者，公司承諾2025至2027年每股派息額每年提升不低於10%，前景值得期待。目標價1.3元；入巿價1.05元；止蝕價0.95元。



筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

