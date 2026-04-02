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大行晨報 - 現貨金價4850美元為關鍵｜大行晨報

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2026-04-02 02:00 HKT
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產經 專欄
內容

　　特朗普本周暗示美伊戰爭將會完結，並稱無論是否與德黑蘭達成協議，美國都將會在兩到三周內結束戰爭，其他國家應自行解決霍爾木茲海峽通行問題。市場預期伊朗戰爭可能緩和，加上美國最新職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，2月職位空缺有所回落，招聘率跌至近六年最低，可見美國勞動力需求已經降溫。受此影響，美匯指數高位回落，本周二盤中一度高見100.643，執筆之時正於99.52水平徘徊。

　　另外，自美伊戰爭爆發以來，現貨金價於衝突爆發後的第一個交易日一度飆高至每盎司5418.88美元，隨後逾一個月以來，現貨金價連跌三個星期，先是跌穿50天線，之後一度低見每盎司4099.44美元水平。在今次美伊爆發衝突之後，市場擔心原油供應不足，加深了投資者對環球通脹升溫的憂慮，澳洲央行在今年已率先開啟加息步伐，而市場對聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及新西蘭聯儲銀行等紛紛上調加息預期，全球國債收益率均有所反彈，從而令到金價走勢承壓，亦抵消了黃金的避險功能。

　　筆者曾於3月25日在本專欄提醒投資者，現貨金價當時技術指標出現超賣訊號，不排除短線迎來技術性反彈，而之後的逾一周的時間，金價走勢完全符合預期，於我們早前提及的三個止蝕位之一的約每盎司4404美元水平整固後，黃金出現短線反彈，執筆之時正於每盎司4721美元附近徘徊。筆者認為，金價是否能重拾升勢，要看黃金短線能否企穩於每盎司4850美元水平，若能成功企穩該位置，第二季度不排除再度測試5200美元水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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2026-04-02 02:00 HKT
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