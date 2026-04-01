朱紅 - 阿里偏軟 博「26927」 | 窩輪熱炒特區

據報道比亞迪（1211）透露公司有信心在2026年實現150萬輛出口量，較1月時公布130萬輛目標提升15%，並指比亞迪計劃從2027年起在中國境外部署閃充站。比亞迪表現靠穩，續於10天線之上約106元水平整固。如看好比亞迪可留意認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪可留意認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



千問發布新一代全模態大模型Qwen3.5-Omni在215項性能測試中取得SOTA佳績，阿里（9988）指千問目前服務涵蓋互聯網、金融、消費電子及汽車等行業超過100萬個客戶，穩居內地企業級大模型調用量首位。阿里股價偏軟，續於119元附近低位徘徊。如看好阿里可留意認購證「26927」，行使價166.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



國家統計局公布3月製造業採購經理指數（PMI）為50.4，高於市場預期，非製造業商務活動指數為50.1，同樣高於預期。恒指反彈至兩萬五關口前再遇沽壓，回落至24800點附近好淡爭持。如看好恒指可留意牛證「65083」，收回價24118點，實際槓桿38倍，28年1月到期；或可留意牛證「57739」，收回價24018點，實際槓桿33倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊證「68131」，收回價25205點，實際槓桿38倍，28年4月到期；或可留意熊證「67185」，收回價25450點，實際槓桿33倍，28年4月到期。



期金與現貨金價連日回升，重上4600美元水平。紫金礦業（2899）升至10天線遇阻，反覆回落至34.3元水平徘徊。如看好紫金，可留意紫金認購證「26047」，行使價50.01元，實際槓桿4倍，明年3月到期。如看淡紫金，可留意紫金認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅