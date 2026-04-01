張日強 - 新盤報捷 大批向隅客成目標 | 樓聲隨筆

樓市氣氛持續好轉，新盤及二手樓市場表現不俗，尤其近日新盤銷情連番報捷，引領了大批用家及投資者湧出來，昨日將軍澳日出康城新盤推出發售，由於該盤早前連環推出招標並取得理想銷情，同時間亦測試出市場的承接力，故該盤開售隨即取得報捷，首批254伙瞬間售罄，首輪入票數量逾7300登記，惟今次尾籌為269號，反映市場仍有大批入票準買家或較後的籌號未有機會入場揀樓。



整體樓市氣氛好轉，市場上各路客源紛紛湧出來，將軍澳日出康城新盤昨日開售，由於發展商採取低開策略，平均每呎開價約1.55萬，加上該盤屬最後一期壓軸新盤，引領了大批用家及投資者湧出來，該盤日前截收逾7300票，首日開售便取得報捷，推出的首批254伙瞬間售罄，至於揀樓的尾籌為269號，即表示仍有大批已入票的準買家，根本沒有機會進場揀樓，發展商昨晚乘勢加推新一批單位應市，加幅約1%相對輕微，仍有較大的吸引力，相信仍有能力吸引各路客源。



事實上，過去一個月樓市表現持續向好，多個新盤推出後都取得不俗銷情，並以單幢新盤主導，惟昨日推出的將軍澳新盤，整個發展項目約2500伙，屬近期推出的大型新盤，市場極度關注，今次首期推出的單位瞬間售罄，對後市極具指標作用，至於未有機會進場揀樓的向隅客，預期將會成為一眾發展商的目標。



張日強