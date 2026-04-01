Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤報捷 大批向隅客成目標 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

樓市氣氛持續好轉，新盤及二手樓市場表現不俗，尤其近日新盤銷情連番報捷，引領了大批用家及投資者湧出來，昨日將軍澳日出康城新盤推出發售，由於該盤早前連環推出招標並取得理想銷情，同時間亦測試出市場的承接力，故該盤開售隨即取得報捷，首批254伙瞬間售罄，首輪入票數量逾7300登記，惟今次尾籌為269號，反映市場仍有大批入票準買家或較後的籌號未有機會入場揀樓。

　　整體樓市氣氛好轉，市場上各路客源紛紛湧出來，將軍澳日出康城新盤昨日開售，由於發展商採取低開策略，平均每呎開價約1.55萬，加上該盤屬最後一期壓軸新盤，引領了大批用家及投資者湧出來，該盤日前截收逾7300票，首日開售便取得報捷，推出的首批254伙瞬間售罄，至於揀樓的尾籌為269號，即表示仍有大批已入票的準買家，根本沒有機會進場揀樓，發展商昨晚乘勢加推新一批單位應市，加幅約1%相對輕微，仍有較大的吸引力，相信仍有能力吸引各路客源。

　　事實上，過去一個月樓市表現持續向好，多個新盤推出後都取得不俗銷情，並以單幢新盤主導，惟昨日推出的將軍澳新盤，整個發展項目約2500伙，屬近期推出的大型新盤，市場極度關注，今次首期推出的單位瞬間售罄，對後市極具指標作用，至於未有機會進場揀樓的向隅客，預期將會成為一眾發展商的目標。

張日強

最Hit
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
影視圈
12小時前
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」
校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」
即時國際
12小時前
伊朗局勢｜白宮稱美伊朗談判「進展良好」伊朗否認 阿拉格齊：「是時候驅逐美軍」｜持續更新
01:40
伊朗局勢｜伊方：4.1起打擊區內美國科企 特朗普：或2至3週內結束對伊朗軍事行動｜持續更新
即時國際
13分鐘前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
20小時前
六合彩｜頭獎1500萬今晚攪珠 即睇10大最幸運投注站
六合彩︱頭獎1500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
8小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
18小時前
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
稻香長者飲茶優惠！$20.8點心孖寶 任選鮮蝦餃/馬拉糕/雞粥 星期一至日供應
飲食
16小時前
傑出運動員頒奬禮｜2025年度傑出運動員頒奬禮 蔡俊彥奪星中之星三獎成大贏家
傑出運動員頒奬禮｜2025年度傑出運動員頒奬禮 蔡俊彥奪星中之星三獎成大贏家
即時體育
9小時前
更多文章
張日強 - 二手連錄短炒加價反價個案 | 樓聲隨筆
整體樓市氣氛好轉，加上新盤開售頻頻報捷，隨即帶動二手樓市氣氛，各區屋苑的睇樓及成交量都相對明顯活躍。此外，部分單位的造價亦錄得輕微上升，用家及投資者更紛紛乘勢搶貨。受惠市況升溫，業主再度「心雄」起來，二手樓市場連番錄得短炒、加價及反價等個案，反映市場氣氛急速升溫，樓市仍有能力延續下去。 　　近日新盤銷情理想，部分新盤先後賣個滿堂紅，帶動二手樓市急速升溫，過去的周六日，市場上多個屋苑的睇樓及成
2026-03-31 02:00 HKT
樓聲隨筆