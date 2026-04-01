大行晨報 - 歐羅下行壓力猶存｜大行晨報

歐羅兌美元周一承壓，受累於美以與伊朗戰爭持續可能拖累經濟增長的擔憂。美國總統特朗普威脅若伊朗不開放霍爾木茲海峽，將摧毀其能源設施。至於美元則受益於避險買盤及美國作為能源淨出口國的相對優勢，聯儲局主席鮑威爾稱將等待觀察戰爭對經濟和通脹的影響，而聯邦基金利率期貨交易員已撤回年內減息預期。隨着地緣衝突推升能源價格，市場對通脹再度抬頭的擔憂升溫，交易員已基本排除聯儲局年內減息的可能性，並開始押注年內存在加息空間。這一預期變化推動美匯指數近月以來維持走高。



歐羅兌美元上周未能攻破下降趨向線及25天平均線，位置上則在1.1640附近止步，來到本周一更向下跌破1.15關口，短期技術面尚為偏軟；當前重要支撐指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時三日守穩後則見逐步走穩，而剛在3月中旬亦正好暫為守住此區；其後將會看至1.1340及1.12水平，更為關鍵將是1.10關口。較近阻力回看1.15及1.1550，25天平均線則位於1.1590，倘若後市歐羅回破此區才可望緩止這一個多月的下跌態勢。延伸向上將看至100天平均線1.17水平。



美元兌日圓維持於高位區間遊走，160關口得而復失，周一曾一度回落至159.30水平。而周二公布數據顯示，3月東京CPI按年上漲1.4%，低於前值1.5%，創下自2022年3月以來最低水準；剔除生鮮食品的核心CPI為1.7%，較前值1.8%小幅回落，而剔除能源與生鮮的核心通脹則降至2.3%，低於此前的2.5%。整體數據表明，日本通脹動能正在放緩，市場對日本央行短期加息的預期亦隨之降溫。日本央行可能維持相對寬鬆的政策立場，從而擴大與美國之間的利差空間，這或在短期限制美元兌日圓的下跌空間。不過，隨着美元兌日圓正攻上160區間，日本當局已明顯加強對匯率波動的關注，這在一定程度上限制了美元兌日圓的上升空間。



美元兌日圓上周五突破160關口，圖表見



RSI及隨機指數處於超買區域，故若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看25天平均線158.45水平。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為156.90，擴展至50%及61.8%則為156及155.10水平。至於較近阻力先會留意160及160.60，之後將看至161.50、162以至163.50水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

