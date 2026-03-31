朱紅 - 比亞迪績後反覆 留意「21676」 | 窩輪熱炒特區

比亞迪（1211）上年度盈利約326億元人民幣，下跌18.9%遜市場預期，券商研報指隨着刀片電池2.0以及更多新車型計劃推出，預計比亞迪將從今年第二季開始錄得更明顯業務改善。比亞迪績後表現反覆，在10天線約105元附近好淡爭持。如看好比亞迪可留意認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期；如看淡可留意認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



騰訊雲公布2026年AI演進路線，首次發布涵蓋基礎設施、模型、生態到應用的Agent產品全景圖，進一步鞏固面向AI Agent全棧工程能力。騰訊（700）股價連日受壓，曾跌至476元，創近月新低。如看好騰訊可留意認購證「27412」，行使價638.5元，實際槓桿8倍，今年9月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



外圍股市受壓，恒指表現偏軟，跌逾200點在24700點附近徘徊。如看好恒指可留意牛證「65083」，收回價24118點，實際槓桿35倍，28年1月到期；或可留意牛證「57739」，收回價24018點，實際槓桿31倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊證「67185」，收回價25450點，實際槓桿40倍，28年4月到期；或可留意熊證「61673」，收回價25618點，實際槓桿32倍，28年4月到期。



中國石油（857）去年盈利約1573億元人民幣，跌4.5%符合預期。中石油股價逆市造好，升至11.2元水平高位整固。如看好中石油，可留意中油認購證「27147」，行使價13.19元，實際槓桿5倍，明年1月到期。如看淡中石油，可留意中油認沽證「24063」，行使價7.49元，實際槓桿6倍，今年12月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅