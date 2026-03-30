朱紅 - 美團50天線整固 敲「23427」 | 窩輪熱炒特區

美團（3690）上季盈轉虧錄經調整虧損151億元人民幣，大致符合市場預期。券商研報指其外賣業務單位經濟效益持續跑贏同業，每單虧損在今年首季收窄，並有望在第2季進一步改善。美團股價向好，沿50天線在86元水平整固。如看好美團可留意認購證「23427」，行使價118元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡美團可留意認沽證「27411」，行使價71.83元，今年12月到期，實際槓桿4倍。



國家市場監管總局日前召開企業公平競爭座談會，強調深入整治「內卷式」競爭，比亞迪（1211）、美團等企業負責人與會交流。比亞迪股價於10天線見支持，升至107元附近整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



國家統計局據顯示，今年首兩個月全國規模以上工業企業實現利潤總額1.02萬億元人民幣，按年增長15.2%，增速較上年全年加快14.6個百分點。恒指昨日表現靠穩，續於兩萬五關口附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛證「63875」，收回價24395點，實際槓桿42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「65619」，收回價24295點，實際槓桿26倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「61673」，收回價25618點，實際槓桿43倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「62672」，收回價25750點，實際槓桿35倍，28年4月到期。



小米（1810）董事長雷軍介紹小米機械人在靈巧手領域的新進展，指目前已經能夠完成擰螺絲、捏羽毛、拋接球等高精度、高泛化工作，並且通過了15萬次抓握循環可靠性測試。小米股價向好，升至33元水平整固。投資者如看好小米，可留意小米認購證「27271」，行使價48元，實際槓桿5倍，今年10月到期；相反，如看淡小米，則可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅