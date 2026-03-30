黃德几 - （215）和記電訊香港防守性高 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

和記電訊香港（215）去年全年香港業務總收益達54.48億元，按年增長17.3%。EBIT按年升6%至18億元，顯示核心營運效率有所提升。和記電訊香港屬典型的防守性股票，因電訊業需求穩定，受經濟周期影響相對較小。面對地緣政治風險日益增加及油價波動等外圍因素，電訊股受影響有限，反而成為資金的避險選擇。公司派息一向吸引，全年股息維持7.49仙（末期息5.21仙不變），以現價約1.17元計算，股息率約6.4厘，市帳率約0.62倍，估值處於低位，適合長線持有。



過去3個月，該股一直處於大型長方形走勢橫行，未持有貨可考慮1.15元吸納，作中長線持有，目標價1.4元，跌穿1.08元止蝕。



Usmart盈立證券

研究部執行董事

筆者為證監會持牌人

黃德几